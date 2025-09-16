小泉農相が総裁選立候補表明、選対本部長に加藤財務相起用へ ドル円147.20円付近に下落



債券価格が下落しており利回りが上昇。日本10年債利回りは一時1.60%に急上昇する場面が見られた。



ドル円は147.50円台から147.20円台に下落。小泉陣営が選対本部長に加藤財務相を起用する方向で最終調整しているとの報道に債券売りで反応との声。ベテランの加藤氏を幹部に迎えることで議員票獲得につながるとの見方がある。高市氏は利上げに消極的な一方、小泉氏の政策はまだはっきりしないため、小泉氏関連報道に反応しやすい。



先ほど、小泉農相が自民党総裁選への立候補を表明した。立候補表明を受け円は一段高。

