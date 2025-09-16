【前後編の後編／前編を読む】先輩の恋人への仕打ちがひどすぎる 浮気しまくり、DV…挙句「お前にやるよ」と言われた僕と彼女の奇妙な関係

久保京輔さん（55歳・仮名＝以下同）は、年下の沙織さんと25年におよぶ不倫関係にある。もともと沙織さんは京輔さんの高校時代の先輩の恋人だったが、交際中からぞんざいな扱いを受けた挙句に捨てられ、妊娠していた沙織さんは流産してしまう。見かねた京輔さんは自分のアパートに彼女を迎え入れ、3か月ほど「兄妹のような」プラトニックな暮らしを送る。その後、心身を回復した沙織さんはひとり暮らしを始め、1年後には「結婚するの」と京輔さんに報告した。

＊＊＊

30歳のとき、彼は同じ会社に勤める淳子さんと結婚した。不思議な出会いがあったのだという。

「僕が、完全に素のままでいられるのは紗織と一緒にいるときだけ」と京輔さんは言う

「会社は同じなんですが、彼女とは部署も違うしほとんど知らなかったんです。ただ、社内に絵を描く社員たちの自発的サークルがありまして、その発表会みたいなのが会議室でおこなわれた。僕はある絵に釘付けになりました」

少女が川のほとりに立っている絵だった。その少女の表情が、京輔さんの妹に酷似していたのだという。その絵を描いたのが淳子さんだった。

京輔さんの哀しい過去

「実は悲しいできごとがありまして。僕は3人きょうだいの長男で、2歳違いの弟、7歳違いの妹がいました。妹は身体が弱かったせいか、引っ込み思案なところがあって友だちも多くなかったから、家族一丸となって妹を大事にしていました。でも10歳になったころ、家の近くの川で溺れて亡くなったんです。妹は絵がうまくてね、スケッチブックを持って、大好きなその川のほとりにしゃがみ込んで描いていたものです。小さな穏やかな川だから、誰も水の事故があるなんて思ってもいなかった。だけどその日は一時的に雷雨があったみたいなんです。夕方になっても妹が帰ってこないから僕が川を見に行ったけど、いつもの場所にいなかった。だけど妹の衣服らしい布きれが石にひっかかっていた。そこから大騒ぎになって……」

妹は下流で見つかった。スケッチブックは見つからなかった。高校生だった彼は、自分が妹を守ってやれなかったと嘆いたが、それは両親も弟も同じ気持ちだったようだ。そこから家族はギクシャクしはじめた。本来なら、妹のためにもまとまらなければいけなかったのに、数年後、両親は離婚した。すでに大学生になっていた京輔さんと、別の大学に通っていた弟は、親の離婚を阻止することはできなかった。また、そのつもりもなかった。

「だから家庭をもつのは怖かった。でも淳子と出会って、この人とならと思ったんです。どうして淳子が描いた少女が妹に似ていたのかはわからない。僕の単なる思い込みかもしれない。強烈にプッシュして、淳子とつきあい始め、半年足らずで妊娠したと聞いて、すぐに婚姻届を出しました。彼女を守らなければと思った。紗織のことも思い出しましたよ。先輩と同じように非情なことをしてはならないと」

淳子さんは“ごく普通の”女性だった。彼の話にきちんと耳を傾け、自分の意見もさらりと言った。人として信頼できると彼は感じていた。

「淳子はとにかく、いい人なんです。僕が仕事で嫌なことがあって愚痴っても、ちゃんと聞いてくれて最後は『大丈夫。京輔さんならできるってば』と背中をポンポン押してくれる。つわりがひどいときは『ごめん、私、今日は無理。冷蔵庫にあるもので食べてくれる？』と素直に言える人。無理してがんばったり虚勢を張ったりしないんです。だから家庭はいつも風通しがよくてうまくいっていた」

紗織さんとの再会

しかし第一子が産まれたその日、病院からいったん自宅に戻ろうとしたとき、後ろから声をかけられた。振り返ると紗織さんが立っていた。

「お互いに『どうしたの？』と。紗織もその病院に来ていたらしい。一緒にバスに乗りながら、簡単に近況を報告しあったんです。うちが子どもが生まれたばかりと知って、彼女の顔が一瞬、曇ったのを覚えています。でもすぐに彼女は笑っておめでとうと言ってくれました」

また今度と連絡先を交換しあった。それから彼も、妻の退院や日常生活、仕事に取り紛れていたが、娘の誕生から1ヶ月ほどたったとき、ふと紗織さんのことを思い出した。

「近いうち会おうよとメールをすると、『いつがいい？』とすぐ返事が来ました。僕たちは妻の実家近くで生活していたので、妻の両親に頼ることができた。いつでもいいよと返して、数日後に食事に行きました。そのときに彼女が不妊治療をしていると聞きました。ごめん、僕ばかり浮かれてしまってと言ったら、『子どもが生まれたら浮かれて当然よ』と。でも夫とはうまくいっていると聞いてホッとした。『不妊の原因は私なの。夫はふたりで生きていく選択肢も考えようと言ってくれている。でも私は申し訳なくて』と。もしかしたらあのときの流産経験が影響しているのかと考えたけど、それは言えなかった。紗織ももしかしたらそう思っていたかもしれません」

先輩のその後

知っているかどうかわからないけどと、彼女は例の先輩の話を持ち出した。京輔さんにとっては、当時の自分のふがいなさを思い出す名前なので少し怯んだが、紗織さんはもうわだかまりをもっていないのだろう。彼の近況を知ったと言った。

「彼、独立して作った会社が傾いてしまって大変だったみたい。私のところに借金を申し込んできたのよと。驚きました。いくらなんでもそんなかっこ悪いことできますか？ そうしなければならないほど困っていたんだとは思うけど。紗織は『貸してあげたいのは山々だけど、私はそこまでお人よしじゃないの』と言ったそうです。会社はその後倒産、彼は離婚して、実家に帰ったそうです。紗織はしみじみと、『正直言うと、あんなやつ不幸になれと思っていたの。でも実際にそうなってみるとちょっと気の毒で』って。人がいいなと僕も苦笑するしかありませんでした」

そして「25年不倫」は始まった

それから数ヶ月に1度、会うようになった。彼女は結婚後、接客を本格的に学び、前のアルバイトから今の会社に引き抜かれたそうだ。そういえばあのころよりずっと雰囲気が垢抜けて洗練されていた。

「とても素敵な女性になっていました。でも僕らは、いわば秘密を共有する関係で、当時、紗織が言っていたように兄妹みたいなもの。ずっとそう思っていました。だからときどき会っても男女関係にはならないと思い込んでいたんです」

ふたりはたまたま都心から見て同じ方角に住んでいた。ある駅で、それぞれ違う私鉄に乗り換えるのだが、珍しく少し酔った紗織さんと電車に乗っていると、突然、乗換駅でもないのに降りるという。

「気分が悪いのかなと思ったので僕もおりました。すると彼女は電車が行ってしまうのをぼんやり見送って、『私、あのころから京輔さんともっと親しくなりたかった』と言ったんです。親しいじゃないか、兄妹だろと冗談交じりに言うと、『私が好きなのはあなただったのよ』って。『でも悪くて言い出せないじゃない、そんなこと』とも。ずっと思いをためこんでいた、もうこれ以上、ためてはおけないと泣き出して」

言われてみれば自分もそうだと気づいた。以前から気づいていたのだが、その気持ちに封印してきたことも改めて感じたという。男女の関係になったら、何かが始まってしまう。それは同時に、いつか終わることも意味している。だから関係をもちたくなかった。

「紗織にもそう言いました。それが僕の本音だと。そうしたら『終わってもいい。この気持ちをずっと抱えていくのはもう無理』と。じゃあ、1度だけ。これきりだからとふたりで約束した」

現在の2人の家庭は

だが相性がよければそうはいかない。そんなことは大人だからわかっていた。ただ、不倫には始めるときの「言い訳」が必要なのかもしれない。

「そしてそこから25年ですよ」

彼はしみじみとそう言った。淳子さんとの間には3人の子どもたちに恵まれた。上のふたりは20歳を越えている。紗織さんは結局、子どもには恵まれなかったが、夫との関係は良好そのもので、それぞれ仕事をしながら休日は夫婦で趣味のテニスをしたり、夫の両親とドライブに出かけたりしているという。

「でもお互いに、家庭の中の自分とふたりきりで会っているときの自分は違うという認識がある。どちらも本当の自分です。僕も、妻の両親は大事に思っているし、ものすごく恩義も感じている。ふたりを見捨てるようなことはしません。父親としてはダメなオヤジだと思うけど、子どもたちのことは今でも命に代えても守りたいと思ってる。そしてそんな家庭を一緒に築いてきてくれた妻には、まったく頭が上がらない。それでも、それとは別に紗織との関係は重要なんです。僕が、完全に素のままでいられるのは紗織と一緒にいるときだけのような気がします」

関係が続いた「意外な理由」

もうひとつ、彼はここまで紗織さんとの関係が続いてしまった「意外な理由」を言った。

「やはり日常生活ではないからでしょう。家庭生活は1本の線なんですが、彼女との関係はあくまでも点でしかない。この日に会って、2週間後に会うと、点がふたつ並ぶだけ。だけど関係が10年たったとき、点は線を作るよねという話になった。しかもお互いの家庭についても話したりするから、相手のいろいろな面を知っているのは紗織との関係なのかもしれない。妻は紗織と一緒にいるときの僕なんか知らないわけだし。でも家庭にいる僕を、紗織は想像できるし、家庭での会話も知っている。一緒にいる時間は少ないけど、その分、濃密なのかもしれません」

どちらがいいとか悪いという問題ではないけれどと京輔さんは言った。ただ、どちらもパートナーに不倫を知られていないのは稀有なことと言わざるを得ない。

「疑われないためにしたことは特にないんですよ。家庭を最優先はさせた。特に僕には子どもがいるから、子どもが小さいときは、急に熱を出したとかケガをしたとかで、紗織とのデートをドタキャンしたこともありました。だけど紗織は文句を言わなかった。続けていくことを重視したわけではなく、お互いの事情を重視しあった結果だと思う」

この先どうするのか

不倫関係だっていろいろありましたよと彼は言う。ただ、別れ話が出たことはない。どちらも別れたいと思ったことがないからだ。法律に縛られるわけでもなく、しがらみがあるわけでもない関係だからこそ、まっすぐに相手だけを見つめ、自分の気持ちに忠実に生きてきた。

「それでも家族を裏切っていると他人は見るでしょうね。僕たちは誰にもこの関係を話していない。紗織も昔からの親友にさえ言っていない。あとは携帯電話の管理だけはきちんとしないといけないのかも。ただ、僕の妻も、彼女の夫も、黙って人の携帯を見るような人間ではなかった。それも大きいですね」

この先、ふたりはどうするつもりなのか。どちらかのパートナーが亡くなったらどうするのか。そこまでは考えていないと京輔さんは言った。

「関係が始まったとき、始まれば終わりが見えると僕は言いました。でも、僕らは始めたけど、終わらせない。25年かけた覚悟がその一言です。終わらせない」

たとえ夫婦であっても、先が見えない関係という意味では同じなのかもしれない。ここまで来たら、死がふたりを分かつまでがんばってほしいと思わず心の中で願ってしまった。

＊＊＊

