長期間にわたる不倫関係は、「もうひとつの家庭」をもっている感覚に陥りがちだが、そうなることでマンネリ化していくのも事実。いくら毎日一緒にいるわけではなくても、関係性において新鮮さを保ち続けるのはむずかしい。

「25年になりました」

そう言って少し照れたような表情を浮かべたのは、久保京輔さん（55歳・仮名＝以下同）だ。彼の言う「25年」は、不倫期間である。一口に25年といっても四半世紀、産まれたばかりの子が25歳になる年月だ。その間、ずっと不倫の恋を続けてきたとは、それだけで驚かされる。

「バレてない……と思います。ふたりとも結婚しているけど、どちらの家庭も一応円満です。それだけに内心、心苦しいところはありますが」

「殴ってやろうかと思ったけど、できなかった」と京輔さんは振り返る

あらゆる人たちに嘘をつき、家族を裏切り続けても「どうしても別れられなかった」という関係が、現実に存在する。

25年不倫のはじまりは

そんなに離れられないなら、それぞれ離婚して再婚すればいいのではないかと一般的には思うだろう。だが、京輔さんは「彼女とは恋愛だからうまくいったのだと思う」と言う。

彼女と個人的に接するようになったのは彼が26歳、相手の紗織さんが22歳のときだった。もともとは同郷だったため、顔くらいは知っている関係だった。

「ちょっとね……嫌な思い出なんですよね」

彼はそう言って一呼吸置いた。でも話すと言ったのだから話さないとわからないですよねと自分に言い聞かせるようにつぶやき、重い口を開いた。

「紗織は高校時代の先輩の恋人だったんです。僕らのサッカー部のOBで、僕より5歳年上だった。彼は東京の大学に進学したんですが、何かで郷里に帰ってきたとき、高校を卒業したばかりの紗織に声をかけ、ふたりはつきあうようになった。紗織はそのまま上京して先輩と同棲するようになった。そのころ僕は東京の大学を卒業して就職したばかりでしたが、先輩に紹介されて、1度だけ紗織に会ったことがあるんです」

彼女を大事にしない先輩

先輩と紗織さんは、数年間は仲睦まじく暮らしていた。紗織さんもアルバイトをしていたが、まじめな勤務態度から正社員にならないかと声をかけられたこともあった。ただ、先輩との生活を大事にしたかった紗織さんは、彼に尽くすことが最優先だった。

「30歳を機に先輩は会社員をやめて独立、仕事がうまくいくようになったあたりから彼女に冷たく当たるようになったんです。少しお金をもったからでしょうか、浮気し放題で、彼女はいつも泣いてた。僕はふたりとはそれほど頻繁に会っていたわけじゃないけど、さすがに心配になった。というのも、久しぶりに先輩と飲んでいるとき、彼がひどく酔ったんですよ。それで紗織を迎えに来させろということになって。迎えに来た紗織に、先輩は『遅いんだよ、おまえは』と頭を平手打ちしているのを見たから。後日、『別れたほうがいいんじゃないかな』と言ったんだけど、彼女は聞く耳をもたなかった。よほど彼のことが好きだったんでしょうね」

先輩に意見したこともある。だが、その先輩の実家は、京輔さんの実家と仕事でつながっていた。父親が経営する工場が傾いたとき、真っ先に助けてくれたのが先輩の父だった。先輩もそのことを知っていたが、特に京輔さんに対して「兄貴分」のようにふるまうことはなかった。だから彼は先輩にいつも感謝していたし、そういう関係があったからこそ、意見しても厳しい言葉は使えなかった。恩義のある先輩と、先輩に虐げられている彼女との間で苦悩していたのだという。

「紗織がかわいそうだよと言うくらいしかできなかった。あるとき、先輩が『オレ、結婚することにした』というので、てっきり紗織とだと思ったら別の女性だった。紗織が出ていかないから、なんとかしてくれないかと言われたときは殴ってやろうかと思ったけど、どうしても僕にはできなかった。思い出すたび心の中が苦くなる。勇気がなかった。彼女のために何もできなかった自分が恥ずかしい」

「このときこそ殴るべきだった」先輩の一言

傷心の紗織さんを自分のアパートに連れてきた。このまま郷里に返すわけにもいかないし、放り出すわけにもいかない、なんとか彼女に立ち直ってもらいたかった。

「その後、彼女が妊娠していることがわかった。もちろん先輩の子です。僕が先輩に伝えました。すると先輩は『悪いけど、これでなんとかしてやって』と30万ほど寄越しました。それいいんですかと言ったら、『紗織、おまえにやるよ』って。このときこそ殴るべきだったと今でも思う……。でも『僕が一緒に行くよ、病院に』としか紗織に言えなかった。彼女は『私は産む』と言い張って。そうなるのはわかっていたけど、実際に彼の子を愛せるのか、育てられるのかを考えたほうがいい。ここは現実を見ようと説得するしかなかった。そのときも自分の無力さを呪いました」

お腹の子に起きた悲劇

彼女もようやく「恋人に去られた」ことを実感したようだった。とはいえ、好きになった人を恨むこともできない。だが自分の人生はまだ50年以上あるんだよと京輔さんは諄々と言い聞かせた。

「やっと彼女も納得して病院へ行ったんですが、いざとなるとやっぱり産むって。ひとりでだって育てられるわと、診察室から逃げてしまったんです。あとを追いかけて、そんなに産みたければ産めばいい、オレと一緒に育てようと言いました。すると彼女はハッとしたように立ち尽くして……。『わかった、中絶する』と。でも手術の日が決まったところで、彼女、具合が悪くなって流産したんです。『望まれていないことがわかって、自分から流れていったんだ』と号泣していました。僕も一緒に泣きました」

始まった「兄妹のような暮らし」

体調が回復するまでは一緒にいようと決めた。当時、京輔さんは拾ってきた猫を飼っていた。昼間、紗織さんは猫のめんどうを見る、その代わり京輔さんが生活費を出すという取り引きをしようと言ったら、彼女は目にいっぱい涙をためて「ありがとう。京輔さん、やさしいね」とつぶやいた。

それから兄妹のような暮らしが始まった。3ヶ月ほどたつと紗織さんはアルバイトを再開した。猫の餌代は私が稼ぐと言って笑ったという。立ち直ってきた証拠だと京輔さんは胸をなで下ろした。

「半年ほどで、彼女はひとりで暮らすと言って出ていきました。アルバイト先の社員が、アパートも見つけてくれたという。僕たちは結局、ひとつ部屋に住みながら男女の関係にはならなかった。先輩の彼女で、しかもあんなに傷ついた女性とどうこうはなれない。彼女も僕とはそういう関係になりたくなかったでしょうし」

ようやくひと段落した紗織さんの環境

それから1年ほどたったころ、久しぶりに紗織さんから連絡があった。「結婚するの。京輔さんには彼を紹介したい」と明るい声が響いた。

「ちょっとがっかりしましたが、彼女のためにはよかったなと思って。相手の男性は彼女より5歳くらい上じゃなかったかな。感じのいい人でした。僕は郷里の先輩として紹介されたけど、高校生時代の彼女を知っているわけでもないし、『東京に来てから、同じ郷里の人たちと何度か会っただけ』と説明しました。でも紗織は『京輔さんは、私の兄貴みたいなものかな。ふだんは会わないけど相談すると親身になってくれるから』と。相手の男性は、そんな紗織を愛おしそうな目で見ていました。この人なら大丈夫だと感じたのを覚えています」

数年にわたる先輩と彼女との間での葛藤から解き放たれたとき、彼は29歳になっていた。

＊＊＊

悲劇から不思議な関係が始まり、そして紗織さんの心身も結婚によって回復したように見える。それがなぜ、25年にも及ぶ不倫関係に発展していったのか――。【記事後編】では現在に至るまでのてん末を紹介している。

亀山早苗（かめやま・さなえ）

フリーライター。男女関係、特に不倫について20年以上取材を続け、『不倫の恋で苦しむ男たち』『夫の不倫で苦しむ妻たち』『人はなぜ不倫をするのか』『復讐手帖─愛が狂気に変わるとき─』など著書多数。

