お笑いタレントの小籔千豊（52）が16日、フジテレビ「ノンストップ!」（月〜金曜前9・50）に生出演。自身が率いるロックバンド「ジェニーハイ」の存続を願い、アピールする場面があった。

「ジェニーハイ」は11日、公式サイトで現在配信中の楽曲「あの夏が癖になっていく」をもってワーナーミュージック・ジャパンとの契約が終了になったと発表。

今後については「現時点で未定」とし、13日に行われた音楽とお笑いの融合フェス「KOYABU SONIC 2025」に出演したが「KOYABU SONIC」以降は新たなライブ出演の予定がないため、「ジェニーハイ」としては最後のライブになる可能性があると伝えていた。

この日番組では「KOYABU SONIC」を特集。MCの「バナナマン」設楽統が「ただ、V（VTR）の中でも言ってましたけど、小籔さんが所属するジェニーハイですね、どうなるんですか、今後は？」と質問。

小籔は「なんかあの、レーベルみたいなところを募集中ですので」と説明。「日本にようけ大きいレーベルあるやろ。吉本か、どっかに連絡してくれよ！レーベル！」とカメラに向かって呼びかけた。

設楽が「じゃあまたそういうお声があればまた…」と続けると、「そうですね。ほかのみんなやる気満々やと言うてましたんで。はい。お願いします」と頭を下げた。

ジェニーハイには小籔のほか、ロックバンド「ゲスの極み乙女」の川谷絵音、お笑いコンビ「野生爆弾」くっきー！、4人組バンド「tricot」のボーカル・中嶋イッキュウ、作曲家でピアニストの新垣隆が参加している。