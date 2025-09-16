米国で最も権威があるボクシング専門メディア「ザ・リング」は15日（日本時間16日）、最新のパウンド・フォー・パウンド・ランキング（PFP、全階級を通じての最強ランキング）を発表。今月14日に5度目の4団体同時王座防衛を果たした世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（32＝大橋）は2位から3位に後退。3位だった世界スーパーミドル級4団体統一王者テレンス・クロフォード（37＝米国）が昨年4月以来の1位復帰を果たした。

井上は14日、名古屋・IGアリーナでWBA世界同級暫定王者ムロジョン・アフマダリエフ（30＝ウズベキスタン）をアウトボクシングで完封。3―0大差判定勝ちを収めていた。15日に行われた一夜明け会見ではPFPのランキングの変動について「難しい。ここまで来たらもう1、2、3位どこでもいい」と苦笑いを浮かべていた。

クロフォードは13日（同14日）に2階級上のスーパーミドル級4団体統一王者サウル・”カネロ”・アルバレス（米国）を技術で上回り判定勝ち。5階級制覇と男子史上初の3階級での4団体王座統一を成し遂げた。

WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（27＝M・T）は7位をキープ。PFPトップ10は以下のとおり。

（1）T・クロフォード（米国）

（2）O・ウシク（ウクライナ）

（3）井上尚弥（大橋）

（4）D・ビボル（ロシア）

（5）A・ベテルビエフ（カナダ）

（6）J・ロドリゲス（米国、帝拳）

（7）中谷潤人（M・T）

（8）S・スティーブンソン（米国）

（9）D・ベナビデス（米国）

（10）サウル・“カネロ”・アルバレス（メキシコ）