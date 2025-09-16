杉浦太陽＆辻希美、次女と親子3ショットで初ベビーカーでのお散歩を報告「行きはスヤスヤ 帰りは泣き泣き」
5児の父でタレントの杉浦太陽（44）が15日、自身のインスタグラムを更新。「夢ちゃん 初めてベビーカーでお散歩」と報告し、妻でタレント・辻希美（38）、次女・夢空ちゃん（ゆめあ／0）との親子3ショットを公開した。
【写真】「夢ちゃん 初めてベビーカーでお散歩」次女・夢空ちゃんとの3ショット披露の杉浦太陽＆辻希美
「外の空気は気持ちよかったねぇ」と話しかけるようにつづり、ほほ笑ましい3ショットをアップ。辻もストーリーズを更新し「幸空が友達の家に遊びに行き その間に3人で初ベビーカーでお散歩へ」「行きはスヤスヤ 帰りは泣き泣き」とわが子の様子を伝えた。
夢空ちゃんは、先月8月8日に誕生。9月9日に1ヶ月検診に出かけたことを報告した杉浦は「体重も約1キロ、身長も4センチ伸びてたよ 抱っこしてても、大きく育ってるのを実感してます」とうれしそうに近況を伝えていた。
