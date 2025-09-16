染谷俊之＆小西詠斗で漫画実写化『UNREAL-不条理雑貨店-』追加キャラ＆扮装姿、一挙公開【一覧・コメント】
俳優・染谷俊之と小西詠斗がW主演し、テレビ大阪などで放送される10月クール深夜ドラマ『UNREAL-不条理雑貨店-』の追加キャスト＆扮装姿などが、16日までに一挙公開された。
【写真多数】ドラマ『UNREAL-不条理雑貨店-』に出演する細貝圭、世古口凌ら
人気漫画の実写化で、怪しげなアンティーク雑貨店「UNREAL」のミステリアスな主人・ヤギオ（染谷）と、ヤギオの世話を焼く高校生・濱家宗哉＝ムネチカ（小西）の絆と宿命を描くストーリー。
新たに、細貝圭、世古口凌、黒崎レイナ、新正俊、石黒英雄、加藤大騎、本島純政、そして大友康平の出演が決まった。それぞれ、ヤギオ＆ムネチカを取り巻くキャラクターや、「UNREAL」の客として登場する。
主題歌は、Hilcrhymeの「EVIL」。テレビ大阪（10月13日スタート、毎週月曜 深夜1：05 ※初回15分遅れ）のほか、テレビ愛知（10月13日スタート、毎週月曜 深1：30）、BSテレ東（10月16日スタート、毎週木曜 深0：30）で放送。30分×全6話。
■「UNREAL」の前店主・黒澤羊時役：細貝圭
一気に原作の世界観に引き込まれて、あっという間に読み切りました！一人一人のキャラクターが抱えている闇の中に見える人間の繊細で歪な気持ちが美しくもあり儚くもあり、、続きがはやく読みたーい！笑原作がとても素敵なので、ドラマでもこの世界観が皆様に伝わればいいなと思っています。お楽しみに！
■ヤギオとムネチカの前に現れる謎の青年・鮭とば役：世古口凌
鮭とば役の世古口凌です。最初に原作を読ませていただきまして、なんて美しいんだ。と心がトキメキました。物語はもちろんですが、魅力的なキャラクターさん達がそろいにそろっているので誰に焦点を当てても楽しめる作品だと思います。ぜひ、わたくし鮭とばの動向にも注目してもらえるとうれしいです。お楽しみにー！
■ヤギオとムネチカの住む海名月市出身のアイドル・赤羽凛糸役：黒崎レイナ
台本を読んだ時に未知の領域に飛び込んだようなワクワクがあふれる世界観に一瞬で虜になりました！雑貨店の店主・ヤギオと客として訪れる凛糸の不可思議な関係性にも注目です。人の欲望、思惑が渦巻く妖しい雑貨店を皆様も一緒に覗いてみませんか？
■ムネチカの祖父・濱家治親役：大友康平
不条理は世の中にあふれかえっている。それは“人の業”が生み出しているのか？
このドラマを見て感じ取ってみて下さい。染谷俊之さんのミステリアスな、そして小西詠斗さんの瑞々しい演技に注目です!!
■女性トラブルから仕事に支障が出たという三浦隆之役：石黒英雄
■ヤギオたちに偉そうな態度を取る海名月市議会議員、赤坂義彦役：加藤大騎
■赤羽凛糸へのプレゼントを探しに来たアイドルファン、根岸雅弥役：本島純政
■ムネチカの同級生、水門朝也役：新正俊
