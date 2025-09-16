1985年の公開から世界中で愛され続けるSFコメディ映画『バック・トゥ・ザ・フューチャー』。その40周年を記念して、アメリカンスタイルのハンバーガーショップ「J.S. BURGERS CAFE」が特別コラボレーションメニューを展開する。9月23日(火)から11月24日(月)までの期間限定で、映画のキャラクターにインスパイアされたハンバーガーとシェイクが登場。さらに、ここでしか手に入らない限定スーベニアグッズも用意されるという、ファン必見の企画だ。

コラボ概要 期間：2025年9月23日(火)～2025年11月24日(月)

販売場所：全国8店舗（miredo札幌店、LUMINE池袋店、ららぽーと立川立飛店、ららぽーと海老名店、mozoワンダーシティ名古屋店、ららぽーとEXPOCITY店、神戸UMIE店、J.S. BURGERS CAFE Jr. 越谷レイクタウン店）

「重いぜ！」マーティーの口癖から着想したチキンバーガー

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の主人公マーティ・マクフライにインスパイアされた「ヘビーチキンチーズバーガー "マーティーver."」（税込 2,035円）は、マーティーの口癖「That's Heavy!（重いぜ！）」にふさわしいボリューム満点のチキンバーガー。映画内で「腰抜け（Chicken）」と言われるとブチ切れてしまうマーティーのエピソードから着想を得ている。

ジューシーなチキンパティと濃厚なチーズが絶妙にマッチし、マーティーさながらの熱い気持ちが伝わってくる一品だ。40周年コラボレーションデザインのバーガー袋付きで、ファンにはたまらない仕様となっている。

ビフ・タネンの"欲張り"精神を表現したビーフバーガー

映画のヴィランであるビフ・タネンをイメージした「クラッシュビーフバーガー"ビフVer."」（税込 2,530円）は、欲張りで暴れん坊な彼の性格を表現。パティに旨味のあるコンビーフをトッピングした贅沢なビーフバーガーで、ザクザク食感のフライドオニオンをクラッシュしながら頬張るのがおすすめだ。

ビフの強引なキャラクターが伝わってくるような、パワフルな味わいが特徴。こちらも40周年コラボレーションデザインのバーガー袋が付属する。

ドク・ブラウンと雷のシーンを再現したシェイク

さらに、発明家ドク・ブラウンにちなんだ「1.21ジゴワットミントバニラシェイク"ドクVer."」（税込 990円）は、映画の象徴的なシーンである「1.21ギガワット」のセリフと、時計台に落ちる雷のシーンを表現した一品。

甘酸っぱい2種のベリーソースにミントバニラシェイクを合わせたすっきりとした味わいで、トッピングにはパチパチキャンディを散らし、時計台に落ちた雷を表現しているそう。こちらには40周年コラボレーションデザインのピックが付いてくる。

限定スーベニアグッズも見逃せない！

本コラボレーションでは、ここでしか手に入らない限定スーベニアグッズも用意されている。9月23日からの第1弾では、コラボレーションハンバーガーを注文するとプラス1,100円（税込）でお皿をフリスビーに変更できる。グリーン、イエロー、ピンクの3色からランダム提供となり、それぞれ"タイムマシーン"、"40周年ロゴ"、"ビフ・タネン"をモチーフにしたデザインだ。

“40周年ロゴ”レッド “タイムマシーン”ブルー

また、コラボレーションシェイクを注文した方は、プラス880円（税込）でグラスを蓋付きのスタジアムカップに変更可能。レッド（40周年ロゴ）とブルー（タイムマシーン）の2色からランダムで提供される。

さらに10月23日からの第2弾では、コラボレーションハンバーガー注文者に向けてプラス880円（税込）で特製ハンカチ（52cm×52cm）がセットになる。"アイコン"、"ロゴ"コラージュ、"タイムマシーン"モノトーンの3柄からランダムでの提供となる。

アメリカンカルチャーを背景に25周年を迎えるJ.S. BURGERS CAFEとのパーフェクトなコラボレーション

今年で25周年を迎えるJ.S. BURGERS CAFEと、40周年を迎える『バック・トゥ・ザ・フューチャー』は、ともにアメリカンカルチャーを背景にしている点で共通している。今回のコラボレーションでは、店内装飾も映画の世界観に合わせて特別仕様となり、ファンならずとも映画の世界に没入できる体験が提供される。

映画を知らない方でも十分に楽しめる美味しさと、ファンにはたまらない細部へのこだわりが詰まった特別なコラボレーション。時間を超えた伝説的な映画の40周年を、特別なハンバーガーとともに祝ってみてはいかがだろうか。

