パートナーの不倫に離婚。精神的にギリギリの状態の中、子どもから追い打ちをかけられることもあるようで？ 今回は、子どもへの愛情がなくなってしまったお母さんのエピソードをご紹介します。

そうやって束縛するから…

「モラハラ夫に不倫され離婚したときのこと。当時、高校１年生の息子を引き取り、シングルマザーとして必死に働いていました。息子は反抗期で、環境が大きく変わったことで常にイライラしていました。暴言を吐かれることもあったけど、離婚した責任を感じて強く言い返すことはしませんでした……。

ある日、帰りが遅くなった息子に何をしていたのかと問い詰めたら、『うるせえババア！』『そうやって束縛するから不倫されるんだよ！』『自業自得だな！』と言われ……ショックで呆然としました。まさか、息子から夫と同じようなことを言われるなんて。

それをきっかけに張りつめていた糸が切れ、息子への愛情がなくなってしまったように感じました。ちゃんと大学まで行かせて独り立ちさせましたが、以前のような愛情ではありませんでした。

その後、息子は結婚して子どももできましたが、嫁に不倫され離婚していました。離婚後、息子は私が住む家に戻ってきましたが、ひどく落ち込んでいて。『母さんのせいだ』なんて、離婚の原因を私のせいにしてきたんです。私は嫁をいびったことなんてないし、適度な距離感で付き合ってきたつもり。それなのに理不尽に責められ続け、腹が立ったので『だから不倫されるんだよ』と、以前、息子に言われた言葉をそのまま言い返しました。

それがきっかけで息子には縁を切られ（私も縁を切りたかったのでべつにいいけど）もう何年も会っていません。必死に働いて育ててきたけれど、傷つけられることがあまりにも多かった。悲しいことだけど、夫も息子もいない今が、一番幸せかもしれません」（体験者：60代女性・パート／回答時期：2025年7月）

▽ いくら子どもでも、言ってはいけない一言ってありますよね……。両親の離婚で精神的に不安定だったのかもしれませんが、女手一つで育ててくれているお母さんに言う言葉ではありません。親子だからといって、無償の愛が永遠に続くわけではないですよね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。