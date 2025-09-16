画像はカドコミ「機動戦士ガンダムエイト」のページ（https://comic-walker.com/detail/KC_006775_S）より

【第3話前編その2】 9月15日 公開

KADOKAWAは9月15日、マンガ「機動戦士ガンダムエイト」の第3話前編その2をカドコミにて公開した。

本作はシナリオ・鴨志田一氏、漫画・高木秀栄氏、原案・矢立肇氏と富野由悠季氏による作品で、「ガンダムエース」にて連載が行なわれている。科学技術やバイオテクノロジーが発展した世界を舞台に、わずかな生存者と1機のガンダムだけが残された人類とクリーチャーの戦いが描かれる。

第3話前編その2では、訓練風景や訓練生たちそれぞれの日常が描かれる。クインスの妹をそっと見送っていたナオミの前にはフェデリカが現れる。

なお、次回は10月1日更新予定となる。

□第3話前編その2のページ

【機動戦士ガンダムエイト】

太陽系第三惑星、地球。人類の誕生から幾星霜の時は流れ、科学技術、バイオテクノロジーの大いなる発展は、人類を争いや苦しみから解放し、永遠に続く繁栄をもたらした――はずだった。

恒暦2030年。人のゆりかごだった地球は今、人類の手から失われようとしている。生存者は、258名――

残されたガンダムは、あと1機。