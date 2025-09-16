¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤È¥¤¥±¥ª¥¸¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¿·µì¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥Æ¥¯¥Ë¥·¥ã¥ó¤¬²¤½£¤Ç»äÉþ2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½MF¤Î¾¾°æÂçÊå»á¤¬15Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à(@matsuidaisuke_official)¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤ÎÆüËÜÂåÉ½FWÃæÂ¼·ÉÅÍ¤È¤Î»äÉþ¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¾¾°æ»á¤Ï¡Ö³èÌö´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢¸½ÃÏ¤Ç»£±Æ¤·¤¿ÃæÂ¼¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#¥Ñ¥ê #paris #france #football #¥¤¥±¥á¥ó #¤ß¤Ä¤±¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö·ÉÅÍ¤¯¤ó¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿!¡×¡Ö¾Ð´é¤Ç´ò¤·¤¤¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¥¤¥±¥á¥ó¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤È¥¤¥±¥ª¥¸ ¹ë²Ú¤Ç¤¹¡×¡Ö2¿Í¤È¤â¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃæÂ¼¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥é¥ó¥¹¤Î2Éô¹ß³Ê¤Ç°ÜÀÒ¤¬±½¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¤Ø¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¥Ä¥¢¡¼¤äº£µ¨¥ê¡¼¥°³«Ëë¸å¤Î·ç¾ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢11Æü¤ËÌó2¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÎý½¬Éüµ¢¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
