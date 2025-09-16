関通<9326.T>が一時、前日比７９円（１４．４％）高の６２８円に買われ、連日の年初来高値更新となっている。１２日の取引終了後、集計中の８月中間期連結業績について、売上高が従来予想の７６億４４００万円から８６億６０００万円（前年同期比１４．３％増）へ、営業損益が１億３００万円の赤字から７２００万円の黒字（同２７．３％減）へ、最終損益が７５００万円の赤字から６２００万円の黒字（同２６．５％増）へ上振れて着地したようだと発表したことが好感された。



物流サービス事業で既存顧客からの受託が大幅に増加したことや、ＩＴオートメーション事業で自社在庫管理システム（ＷＭＳ）であるクラウドトーマスについて、新たに大手顧客との大規模受託を締結したことなどが寄与する。また、期初計画段階ではサイバー攻撃の影響が残る想定で一定の損失を見込んでいたが、売上高・売上総利益が計画を上回ったことから、利益も上振れた。



同時に株主優待制度を導入すると発表した。２５年は１１月末日時点、２６年８月以降は毎年８月末日時点で７００株以上を保有する株主を対象に株主限定の特設ウェブサイトで５０００種類以上の商品と交換できる株主優待ポイントを保有株数に応じて３０００～７万ポイント進呈する。



