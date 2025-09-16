韓国映画の一側面として、日本でも人気のある恋愛ジャンル。2025年も、『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』（8月公開）、アニメーション作品『The Summer／あの夏』（8月公開）、『君の声を聴かせて』（9月公開）など、日本での公開が続いている。そのなかで『告白ヒストリー』は、Netflix配信作品としてリリースされた一作だ。

とはいえ、学園を舞台にした青春恋愛映画といえば、台湾のイメージの方が強いかもしない。実際、『あの夏、僕たちが好きだったソナへ』は、台湾映画のリメイクだ。『告白ヒストリー』は、そんな台湾作品テイストに加え、ポップな日本の少女マンガ原作映画をも思わせるバランスが特徴的。そして、韓国第2の都市・釜山（プサン）の1998年を主な舞台としたノスタルジックな内容となっている。

ここでは、本作『告白ヒストリー』の内容を追っていきながら、素直でまっすぐな印象の奥に存在するものを掘り出していきたい。

韓国の有名女子ゴルファーと同姓同名、水泳が得意で元気な高校生、パク・セリが、本作の主人公だ。ある日、釜山の海岸の秘密の場所で、彼女がプライベートな泳ぎを楽しんでいると、同年代の男子が溺れているところに出くわす。セリが助け出した彼の名は、ハン・ユンソク。偶然にも、同じクラスの転校生だった。

まるで運命の出会いだが、セリが思いを寄せているのは、違うクラスのキム・ヒョン。学校で最も女子から人気のある男子だ。しかし、セリはヒョンに自信を持って接することができない。彼女には“くせっ毛”という、学生ならではのコンプレックスがあったからだ。受験という、人生の大きな岐路に立つ時期、セリはユンソクや親友たちの協力のもと、憧れの“ストレートヘア”を手に入れ、「告白大作戦」を計画していく。

「告白」といえば、少女マンガの定番のシチュエーションである。しかし最近、日本や韓国でデジタルネイティブとして育ってきた学生たちは、“LINEで告白”など、直接顔を合わせずに携帯アプリを介してアプローチする例が増えているようだ。たしかに、直接呼び出して、いきなり思いを伝えるのはリスクが高く、撃沈したときのショックも大きい。

だが、本作の時代設定は1998年。携帯電話が爆発的に普及する直前であり、高校生は当然それを所持していない。だからこそ、この“儀式的”ともいえる「告白」が、選択肢として大きなものだったといえる。失敗しても成功しても、それがドラマチックな展開を生むからこそ、少女マンガなどでは、このイベントの価値がその後も残り続けたといえる。

1990年代や、それ以前を生きてきた観客からすれば、本作における「告白大作戦」は、自分たちの世代の物語として素直に受け取れるだろうし、それ以降の世代からすれば、ロマンティックな純愛ストーリーとして、新鮮さをおぼえるのではないか。

本作を手がけたのは、1980年生まれの女性監督、ナムグン・ソン。この“ロマンティック”な時代に青春時代を過ごし、告白文化の環境を自身が経験しているはずである。韓国だけでなく、近年90年代を題材にした作品が世界的に増えているのは、その時代に多感な時期を過ごし、原点だと感じるクリエイターが第一線に並ぶようになったからだろう。つまりナムグン・ソン監督が本作『告白ヒストリー』を手がけたのは、彼女の世代的な経験が恋愛映画というフィールドで武器になったのである。

そんな監督が、今回初主演となるシン・ウンスを主人公セリ役に抜擢したのは、照れ屋だったり、自分の心情を隠せずに表に出てしまうといった性格が、役柄に重なったからだという。たしかにセリのキャラクターは、ジャンル特有の典型的な演技にはまりながらも、その奥に揺らぎやリアリティが見え隠れし、魅力的に感じられる。それを狙って出しているとすれば、キャスティングの眼力、おそるべしである。

また、ハン・ユンソクは個人的な事情から1年足踏みしたという経緯から、同学年のクラスメートより1歳上という設定なのだが、演じたコンミョンは、20代前半で固められた学校の登場人物のキャストのなか、1年どころではない30代で高校生役に挑んでいる。セリとは逆に、感情を表情に出さない性格を演じながら、母親の前で子どものように泣きじゃくる演技が印象的だ。

普段は感情を表に出さず、友人同士のやり取りでも空気を読めないユンソクは一見、ボーッとしていて軽く見られがちなのだが、ストーリーが進むなかで、じつは頭脳明晰で運動神経抜群だということが明らかになってくる。やや執着し過ぎる面はあるが、一筋に女性を愛し抜く誠実さを持っている。

これは、いわゆるスペックと誠実さを併せ持つ「スパダリ（スーパーダーリン）」と呼ばれる属性であり、それが隠されていたことから、さらに「隠れスパダリ」にカテゴライズされそうなキャラクターだ。年上の俳優をキャスティングしたのは、このような規格外の魅力を出すためでもあるだろう。

また、広安（クァンアンリ）大橋を望む広安里海水浴場、サンフランシスコのように坂から海が見えるショットがあるなど、ロケーションの豊かさも印象深い。「鶴の卵の折り紙」や「ペア・ドッヂ」、韓国の人気漫画『オーディション』、そして伝言メッセージなど、土地の風物やこの時代の韓国にいたからこその要素がちりばめられることで、オーソドックスな内容といえる本作には、鮮やかな彩りが与えられている。

そしてそれらは、ただの彩りのみにとどまらない。何気なく手渡したノートや、何でもない会話など、学生時代の、一瞬、一瞬の気遣いや言葉が、じつは作品全体や、セリやユンソクのなかで大きな意味を持ち、時代そのものが前景へと押し出され、題材と絡まり合って必然性を帯びるのである。その試みが、一つや二つでは収まらず、無数に連続していく細やかさが、本作の最大の特徴なのだ。

そう思えば、キャスティングの妙によって豊かな奥行きが与えられたように、一見オーソドックスなジャンル映画に見える本作『告白ヒストリー』は、周到に計算され練り上げられた、奥行きある一作だったことが理解できるのである。そんな、目に見えにくい工夫によって本作は、ジャンルとしての期待に応えながら、より広い観客が楽しめる、ジャンルの魅力をより深化させた一作になったといえるのだ。

（文＝小野寺系（k.onodera））