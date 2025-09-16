アシロ<7378.T>がストップ安の１８５６円でウリ気配となっている。１２日の取引終了後、２５年１０月期連結業績予想と配当予想を上方修正したものの、株価は業績上振れ期待から７月末以降上昇しており、物足りないとの見方から売り先行となっているようだ。



上方修正は、売上高を６３億２６００万円から６５億４１００万円（前期比３６．３％増）へ、営業利益を１２億６５００万円から１３億７８００万円（同４．２倍）へ、純利益を８億３０００万円から９億１９００万円（同６．５倍）へ引き上げ、あわせて期末一括配当予想を３３円９０銭から３７円８０銭へ増額した。主力のリーガルメディアをはじめメディア事業が好調に伸長していることに加え、ＨＲ事業が初めて黒字で着地する見込みであることなどが売上高・利益を押し上げる。



なお、同時に発表した第３四半期累計（２４年１１月～２５年７月）決算は、売上高５０億４６００万円（前年同期比５３．０％増）、営業利益１１億７９００万円（同６．４倍）、純利益８億１５００万円（前年同期２３００万円の赤字）だった。



出所：MINKABU PRESS