◎１６日前場の主要ヘッドライン
・くら寿司は大幅安、１１～７月期最終利益２２％減
・明治機が続急伸、大型プラント工事案件を受注
・ギフトＨＤは大幅続伸、１１～７月期２ケタ増収増益
・ＦＥＡＳＹは急反発、第３四半期営業益４９％増で通期計画進捗率８０％
・リッジアイが急反騰、ＳＢＩと資本・業務提携
・ディスコが一時７％高、ＳＯＸ指数８連騰で最高値街道まい進受け出遅れ修正の動き
・ニチリョクは急動意、葬式場運営会社と提携
・ブレインズが物色人気、２６年７月期営業３６％増益で４期ぶり過去最高更新へ
・クラシコムに投資資金が集中、今期営業３３％増益予想で前期配当の大幅増額も好感
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS
・明治機が続急伸、大型プラント工事案件を受注
・ギフトＨＤは大幅続伸、１１～７月期２ケタ増収増益
・ＦＥＡＳＹは急反発、第３四半期営業益４９％増で通期計画進捗率８０％
・リッジアイが急反騰、ＳＢＩと資本・業務提携
・ディスコが一時７％高、ＳＯＸ指数８連騰で最高値街道まい進受け出遅れ修正の動き
・ニチリョクは急動意、葬式場運営会社と提携
・ブレインズが物色人気、２６年７月期営業３６％増益で４期ぶり過去最高更新へ
・クラシコムに投資資金が集中、今期営業３３％増益予想で前期配当の大幅増額も好感
※ヘッドラインは記事配信時点のものです
出所：MINKABU PRESS