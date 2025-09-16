・くら寿司は大幅安、１１～７月期最終利益２２％減

・明治機が続急伸、大型プラント工事案件を受注

・ギフトＨＤは大幅続伸、１１～７月期２ケタ増収増益

・ＦＥＡＳＹは急反発、第３四半期営業益４９％増で通期計画進捗率８０％

・リッジアイが急反騰、ＳＢＩと資本・業務提携

・ディスコが一時７％高、ＳＯＸ指数８連騰で最高値街道まい進受け出遅れ修正の動き

・ニチリョクは急動意、葬式場運営会社と提携

・ブレインズが物色人気、２６年７月期営業３６％増益で４期ぶり過去最高更新へ

・クラシコムに投資資金が集中、今期営業３３％増益予想で前期配当の大幅増額も好感



