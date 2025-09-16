ディズニーキャラがすね顔に! ? 新フィギュア「すねてマス」がカプセルトイに登場
タカラトミーアーツは、少しすねた表情の手のひらサイズフィギュア「ディズニーキャラクター すねてマス フィギュアコレクション そのいち」(1回400円)を、2025年9月中旬より全国のカプセル自販機にて順次発売する。
「ディズニーキャラクター すねてマス フィギュアコレクション そのいち」
『すねてマス』は、ほっぺを赤らめながら困ったように座るポーズを表現した、新コンセプトのフィギュア。大きな“ほっぺた”を両手に乗せて、座っている姿で絶妙な“すね顔”を見せている。「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「プー」「ディズニー スティッチ」の4種類が第1弾として登場する。
ミッキーマウス
ミニーマウス
プー
ディズニースティッチ
サイズは高さが約42〜48mmで、手のひらに乗せると存在感があるボリューム。さらに、“すね顔”のポイントとなる柔らかそうなほっぺのたゆみや、ちょこんと座った丸い背中の造形のこだわりは、それぞれのキャラクターの愛らしさをより引き立てている。価格は1回400円。
ゴロンと手のひらサイズ
(c)Disney (c) Disney. Based on the”Winnie the Pooh”worksby A.A.Milneand E.H.Shepard.
