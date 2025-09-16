X-E5

Map Cameraは8月13日（水）、2025年8月度の「新品・中古デジタルカメラ人気ランキング」を公開した。

新品デジカメ8月ランキング

・1位：X-E5

・2位：X half（X-HF1）

・3位：X-M5

・4位：GR IIIx

・5位：RX1R III

・6位：Z5II

・7位：α7C II

・8位：X-T5

・9位：EOS R6 Mark II

・10位：X2D II 100C

新品部門の首位となったのは、8月28日（木）発売の「X-E5」。2位以下に倍以上の大差をつけた。Map Cameraではとくに「XF23mm F2.8 R WR」とのレンズキットが人気で、予約の時点で初回入荷予定数を上回ったという。

2カ月連続で1位だった「X half」は今回のランキングで2位に。また2位と僅差の3位には「X-M5」がランクイン。富士フイルムの3機種が表彰台を独占した。なお8位にも「X-T5」が入っているため、計4機種がランクインしたことになる。

8月8日（金）に発売したソニー「RX1R III」は5位を獲得。8月26日（火）発売のHASSELBLAD「X2D II 100C」も10位に名を連ねた。

中古デジカメ8月ランキング

α7 III

・1位：α7 III

・2位：GR III

・3位：α7C II

・4位：Zf

・4位：GR IIIx

・6位：X100VI

・7位：X-M5

・8位：Z50II

・9位：Z5

・10位：Zfc

・10位：X-T5

ソニーの「α7 III」が4月以来となる中古部門での1位を獲得した。5期連続で年度ランキングを制したモデルが、今期もトップとなる可能性が出てきたとMap Cameraは分析する。

2位はレンズ一体型カメラ「GR III」。7月に製造完了し、さらには9月に新モデル「GR IV」も登場したため、GR IIIについては今後も中古部門でのランキング入りが予想できるとして、Map Cameraも「α7 IIIの対抗馬として最有力」とコメントしている。