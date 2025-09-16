Stray Kids（ストレイキッズ）のFelix（フィリックス）が、9月15日に25歳の誕生日を迎えた。これを祝した写真や動画が公開され、フィリックスの母もInstagramで祝福している。

【写真・動画】幼少期の貴重な写真も！スキズ・フィリックスの母、愛あるバースデー投稿 / 25歳のフィリックスの新プロフィールは？

■Stray Kidsフィリックス、家族が仕掛けたパリでのサプライズに驚く

フィリックスの母の投稿には、フィリックスが2024年にラオスでボランティア活動を行った際の写真や動画が多数盛り込まれ、キャプションでは「もう25歳だなんて信じられないよ」「去年のラオスでは、君の笑顔と笑い声に輝く本当の幸せを見ることができました。人生でこんな美しい瞬間をいつまでも大切にしていられますように」と温かい言葉が添えられている。

また3枚目にはタンクトップを着てポーズを取る、幼き頃のフィリックスの姿が。さらにヒヨコが乗ったケーキ（4枚目）や、テラス席で食事をしながら楽しそうに笑うフィリックスの姿（12枚目）、フランス・パリでの家族からのサプライズに驚く、自然体のフィリックスの姿も収められている（13枚目）。

SNSでは「かわいいピリ見せてくれてありがとう…」「かわいい家族」「ほんとにファミリーから愛されてる」「すごく良い表情！」「一家みんな天使」「素敵な天使を生んでくれたピリちゃんママに感謝」「ママの優しさがピリに伝わってるんだね」「ピリのママほんとにかわいい」と感動するような声が多数見られた。

■25歳になったスキズフィリックスの新プロフィール

なおグループのSNSでは、ヒヨコのカチューシャを付けたフィリックスがケーキのろうそくを吹き消すバースデームービーや、彼が新たに記入したプロフィールが公開されている。