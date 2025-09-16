日向坂46金村美玖、小坂菜緒とは「肩で会話するような間柄」。五期生についてやツアーの意気込みを語る

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日向坂46金村美玖が、9月16日発売の月刊アイドル誌『EX大衆』10月号（双葉社）の表紙＆巻頭に登場している。

■小坂菜緒や日向坂46五期生について語ったロングインタビューも掲載

日向坂46が9月17日にリリースする最新シングル「お願いバッハ！」にてWセンターを務める金村美玖。

今回は「夏の終わりの寂しさを君と紛らわせて」というテーマで撮影。静かな海や夏の終わりの陽ざしが降り注ぐ一軒家を舞台に、自然体で笑顔溢れるシーンや、陽ざしに照らされた美しい金村など、どこか寂しさを感じるこの時期を一緒に吹き飛ばすような内容となっている。

表紙に選ばれたのは、金村の笑顔と夏の青空が映える印象的な1枚。2025年夏の想い出となる1冊となった。

ロングインタビューでは、「お願いバッハ！」で共にWセンターを務め、「肩で会話するような間柄」と語る小坂菜緒との関係性や、金村の“らしさ”溢れる「やんす事件」の真相、2025年に加入した五期生について、ツアーへの意気込みなど大ボリュームで届ける。

■日向坂46五期生・下田衣珠季が裏表紙に登場

同号では「EX大衆賞」の受賞を記念して、日向坂46五期生・下田衣珠季が裏表紙に登場。撮り下ろしグラビア＆インタビューも掲載している。

さらに石塚瑶季×清水理央、坂井新奈×鶴崎仁香の対談など、新体制となりますます勢いづく日向坂46の大特集号となっている。

