16日前引けの日経平均株価は4日続伸。前週末比136.01円（0.30％）高の4万4904.13円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1095、値下がりは453、変わらずは67と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップは東エレク <8035>で、日経平均を49.63円押し上げ。次いでＴＤＫ <6762>が27.60円、ディスコ <6146>が19.25円、信越化 <4063>が14.52円、セコム <9735>が10.60円と続いた。



マイナス寄与度は49.43円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、ＳＢＧ <9984>が38.49円、任天堂 <7974>が11.99円、日東電 <6988>が11.82円、バンナムＨＤ <7832>が8.71円と並んだ。



業種別では33業種中26業種が値上がり。1位は石油・石炭で、以下、精密機器、輸送用機器、機械が続いた。値下がり上位にはその他製品、不動産、小売が並んだ。



