いきもんは、自社のアイテムブランド『ネイチャーテクニカラー』シリーズ最新作となる NTC MONO+ 「ウニ殻 マグネットコレクション」(1回400円、全8種) を、9月9日に発売開始した。



ウニといえばトゲトゲとした姿が特徴的だが、死後に棘が抜け落ち球状の骨格のみになった状態の「ウニ殻」は、様々な形状や美しい色味から、装飾品やインテリアとして

も人気が高まっている。



そんな個性豊かな「ウニ殻」たちがマグネット付きフィギュア

になって登場。ラインナップは「ミナミバクダンウニ」、「ムラサキウニ」、「シラヒゲウニ」、「ホンナガウニ」、「ニッポンコシダカウニ」、「ムラサキウニ(小)＆バフンウニ」、「タコノマクラ」、「スカシカシパン」の全8種類。

ムラサキウニ

シラヒゲウニ

ホンナガウニ

ニッポンウニ

ムラサキウニ(小)＆バフンウニ

タコノマクラ

スカシカシパン

ミナミバクダンウニ

サイズはほぼ実寸大。「スカシカシパン」は全長71mmのビッグサイズ。裏側にマグネットが付いているため、お好きな場所に飾って楽しむことができる。形や色味、ザラザラとした肌触りまでまるで本物のような再現度だ。眺めるだけでも癒されるが、ぜひ沢山触ってリアルすぎる触感を楽しんでほしい。