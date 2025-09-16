まるで本物!?「ウニ殻 マグネットコレクション」カプセルトイで発売 - スカシカシパン、タコノマクラ、バフンウニなど
いきもんは、自社のアイテムブランド『ネイチャーテクニカラー』シリーズ最新作となる NTC MONO+ 「ウニ殻 マグネットコレクション」(1回400円、全8種) を、9月9日に発売開始した。
ウニといえばトゲトゲとした姿が特徴的だが、死後に棘が抜け落ち球状の骨格のみになった状態の「ウニ殻」は、様々な形状や美しい色味から、装飾品やインテリアとして
も人気が高まっている。
そんな個性豊かな「ウニ殻」たちがマグネット付きフィギュア
になって登場。ラインナップは「ミナミバクダンウニ」、「ムラサキウニ」、「シラヒゲウニ」、「ホンナガウニ」、「ニッポンコシダカウニ」、「ムラサキウニ(小)＆バフンウニ」、「タコノマクラ」、「スカシカシパン」の全8種類。
ムラサキウニ
シラヒゲウニ
ホンナガウニ
ニッポンウニ
ムラサキウニ(小)＆バフンウニ
タコノマクラ
スカシカシパン
ミナミバクダンウニ
サイズはほぼ実寸大。「スカシカシパン」は全長71mmのビッグサイズ。裏側にマグネットが付いているため、お好きな場所に飾って楽しむことができる。形や色味、ザラザラとした肌触りまでまるで本物のような再現度だ。眺めるだけでも癒されるが、ぜひ沢山触ってリアルすぎる触感を楽しんでほしい。
