16日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数870、値下がり銘柄数499と、値上がりが優勢だった。



個別ではナイガイ<8013>がストップ高。明治機械<6334>、ニチリョク<7578>は一時ストップ高と値を飛ばした。ホクリヨウ<1384>、守谷商会<1798>、ナカノフドー建設<1827>、弘電社<1948>、フジ日本<2114>など88銘柄は年初来高値を更新。リベルタ<4935>、楽待<6037>、ピクセルカンパニーズ<2743>、香陵住販<3495>、ジャストプランニング<4287>は値上がり率上位に買われた。



一方、東京機械製作所<6335>がストップ安。岡本硝子<7746>は一時ストップ安と急落した。大盛工業<1844>、ビート・ホールディングス・リミテッド<9399>、丸千代山岡家<3399>、エス・サイエンス<5721>、アクシージア<4936>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

