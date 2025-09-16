ETF売買動向＝16日前引け、野村Ａ高配、Ｏｎｅ２２５が新高値 ETF売買動向＝16日前引け、野村Ａ高配、Ｏｎｅ２２５が新高値

16日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前週末比6.9％増の1890億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同7.0％増の1517億円だった。



個別ではＯｎｅ ＥＴＦ 日経２２５ <1369> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 半導体 <346A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００（ヘッジなし） <2247> 、ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ トップ ２０ <313A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＮＡＳＤＡＱ－１００ <1545> など133銘柄が新高値。ＴＯＰＩＸベア上場投信 <1569> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> 、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2238> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＪＰＸ日経４００ダブル <1466> など20銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> が3.06％高と大幅な上昇。



一方、業界改革厳選ＥＴＦテレビ業界 <394A> は3.66％安と大幅に下落した。



日経平均株価が136円高の大幅高となるなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金915億800万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金902億3100万円をやや上回った。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が164億4700万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が91億4200万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が86億1400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が83億2600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が74億8100万円の売買代金となった。



株探ニュース

