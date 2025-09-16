16日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数370、値下がり銘柄数201と、値上がりが優勢だった。



個別ではＩｎｓｔｉｔｕｔｉｏｎ ｆｏｒ ａ Ｇｌｏｂａｌ Ｓｏｃｉｅｔｙ<4265>、クラシコム<7110>、ＧＥＮＤＡ<9166>がストップ高。ｃｏｌｙ<4175>は一時ストップ高と値を飛ばした。Ｌｉｂｅｒａｗａｒｅ<218A>、アールプランナー<2983>、ＬＡホールディングス<2986>、リネットジャパングループ<3556>、勤次郎<4013>など17銘柄は年初来高値を更新。ブッキングリゾート<324A>、スリー・ディー・マトリックス<7777>、グリッド<5582>、Ｒｉｄｇｅ－ｉ<5572>、データセクション<3905>は値上がり率上位に買われた。



一方、デジタルグリッド<350A>が一時ストップ安と急落した。インテグループ<192A>、ＰＲＩＳＭ ＢｉｏＬａｂ<206A>、ＲＯＸＸ<241A>、はてな<3930>、グラッドキューブ<9561>は年初来安値を更新。モルフォ<3653>、ワンダープラネット<4199>、ＰＯＰＥＲ<5134>、売れるネット広告社グループ<9235>、スマレジ<4431>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース

