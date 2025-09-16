ETF売買代金ランキング＝16日前引け
16日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 91508 4.1 34480
２. <1357> 日経Ｄインバ 16447 0.1 7807
３. <1321> 野村日経平均 9142 58.3 46290
４. <1360> 日経ベア２ 8614 -3.6 191.6
５. <1458> 楽天Ｗブル 8326 26.2 40880
６. <1579> 日経ブル２ 7481 54.7 371.3
７. <1540> 純金信託 6852 32.2 17075
８. <1459> 楽天Ｗベア 2388 7.5 315
９. <1330> 上場日経平均 2351 57.2 46350
10. <1306> 野村東証指数 1654 2.9 3298.0
11. <1542> 純銀信託 1520 144.4 19690
12. <2644> ＧＸ半導日株 1457 26.0 2055
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 1456 -19.9 53020
14. <1568> ＴＰＸブル 1420 1.9 615.2
15. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1111 27.0 2220
16. <2036> 金先物Ｗブル 1075 50.1 120150
17. <1326> ＳＰＤＲ 1066 150.8 49890
18. <1489> 日経高配５０ 1012 175.7 2606
19. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 928 305.2 56300
20. <1329> ｉＳ日経 923 -39.2 4637
21. <1320> ｉＦ日経年１ 903 -28.9 46140
22. <1343> 野村ＲＥＩＴ 900 166.3 2101.0
23. <1545> 野村ナスＨ無 852 122.5 36100
24. <1655> ｉＳ米国株 790 -9.2 701.8
25. <314A> ｉＳゴールド 750 103.8 257.6
26. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 642 39.9 28040
27. <1398> ＳＭＤリート 598 91.1 1987.0
28. <1328> 野村金連動 588 -5.5 12980
29. <1615> 野村東証銀行 549 -25.0 453.2
30. <1597> ＭＸＪリート 535 1307.9 1989
31. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 519 -51.6 1129
32. <1671> ＷＴＩ原油 475 -13.5 3006
33. <1571> 日経インバ 472 -6.3 478
34. <1346> ＭＸ２２５ 462 0.0 46350
35. <200A> 野村日半導 462 42.6 1862
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ 404 -52.6 644.1
37. <2244> ＧＸＵテック 400 34.2 2818
38. <1358> 上場日経２倍 396 -30.6 65030
39. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 377 -40.0 197
40. <1308> 上場東証指数 333 -51.7 3256
41. <2559> ＭＸ全世界株 332 46.3 23635
42. <2569> 上場ＮＱヘ有 323 728.2 3654
43. <1367> ｉＦＴＰＷブ 309 26.1 47430
44. <1580> 日経ベア 287 -24.9 1269.5
45. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 255 -78.1 2001
46. <1541> 純プラ信託 244 42.7 6276
47. <1475> ｉＳＴＰＸ 243 -23.8 324.8
48. <1476> ｉＳＪリート 240 124.3 2014
49. <2865> ＧＸＮカバコ 239 39.8 1093
50. <2516> 東証グロース 237 13.9 602.4
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
