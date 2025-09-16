　16日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　 91508　　　 4.1　　　 34480
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 16447　　　 0.1　　　　7807
３. <1321> 野村日経平均　　　9142　　　58.3　　　 46290
４. <1360> 日経ベア２　　　　8614　　　-3.6　　　 191.6
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　　8326　　　26.2　　　 40880
６. <1579> 日経ブル２　　　　7481　　　54.7　　　 371.3
７. <1540> 純金信託　　　　　6852　　　32.2　　　 17075
８. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2388　　　 7.5　　　　 315
９. <1330> 上場日経平均　　　2351　　　57.2　　　 46350
10. <1306> 野村東証指数　　　1654　　　 2.9　　　3298.0
11. <1542> 純銀信託　　　　　1520　　 144.4　　　 19690
12. <2644> ＧＸ半導日株　　　1457　　　26.0　　　　2055
13. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　1456　　 -19.9　　　 53020
14. <1568> ＴＰＸブル　　　　1420　　　 1.9　　　 615.2
15. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1111　　　27.0　　　　2220
16. <2036> 金先物Ｗブル　　　1075　　　50.1　　　120150
17. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　1066　　 150.8　　　 49890
18. <1489> 日経高配５０　　　1012　　 175.7　　　　2606
19. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 928　　 305.2　　　 56300
20. <1329> ｉＳ日経　　　　　 923　　 -39.2　　　　4637
21. <1320> ｉＦ日経年１　　　 903　　 -28.9　　　 46140
22. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　 900　　 166.3　　　2101.0
23. <1545> 野村ナスＨ無　　　 852　　 122.5　　　 36100
24. <1655> ｉＳ米国株　　　　 790　　　-9.2　　　 701.8
25. <314A> ｉＳゴールド　　　 750　　 103.8　　　 257.6
26. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 642　　　39.9　　　 28040
27. <1398> ＳＭＤリート　　　 598　　　91.1　　　1987.0
28. <1328> 野村金連動　　　　 588　　　-5.5　　　 12980
29. <1615> 野村東証銀行　　　 549　　 -25.0　　　 453.2
30. <1597> ＭＸＪリート　　　 535　　1307.9　　　　1989
31. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 519　　 -51.6　　　　1129
32. <1671> ＷＴＩ原油　　　　 475　　 -13.5　　　　3006
33. <1571> 日経インバ　　　　 472　　　-6.3　　　　 478
34. <1346> ＭＸ２２５　　　　 462　　　 0.0　　　 46350
35. <200A> 野村日半導　　　　 462　　　42.6　　　　1862
36. <318A> ＶＩＸＥＴＦ　　　 404　　 -52.6　　　 644.1
37. <2244> ＧＸＵテック　　　 400　　　34.2　　　　2818
38. <1358> 上場日経２倍　　　 396　　 -30.6　　　 65030
39. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 377　　 -40.0　　　　 197
40. <1308> 上場東証指数　　　 333　　 -51.7　　　　3256
41. <2559> ＭＸ全世界株　　　 332　　　46.3　　　 23635
42. <2569> 上場ＮＱヘ有　　　 323　　 728.2　　　　3654
43. <1367> ｉＦＴＰＷブ　　　 309　　　26.1　　　 47430
44. <1580> 日経ベア　　　　　 287　　 -24.9　　　1269.5
45. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　 255　　 -78.1　　　　2001
46. <1541> 純プラ信託　　　　 244　　　42.7　　　　6276
47. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 243　　 -23.8　　　 324.8
48. <1476> ｉＳＪリート　　　 240　　 124.3　　　　2014
49. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 239　　　39.8　　　　1093
50. <2516> 東証グロース　　　 237　　　13.9　　　 602.4
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)


株探ニュース