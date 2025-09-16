°Û¿§¤Î¡ÈÆóÌÓºî¡É¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È! ½ÂÃ«¤Ç¡È¶Ë½Ü¡É¤Ö¤É¤¦¼í¤êÂÎ¸³¡¢º£¤À¤±¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×³«ºÅÃæ
µ¨Àá¤¬¿¿µÕ¤Î»³Íü¤È¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î2µòÅÀ¤Ç¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊÆüËÜÉÊ¼ï¤Î¤Ö¤É¤¦¤òÄÌÇ¯À¸»º¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê»î¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼ÒGREENCOLLAR¤¬¡¢½ÂÃ«¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¤Ö¤É¤¦¼í¤êÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¡¢ÆâÍ÷²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡û¢£ÆüËÜ¤È¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÆóµòÅÀÀ¸»º¤Ç¼Â¸½¤¹¤ëÄÌÇ¯¡È½Ü¡É¤Î¤Ö¤É¤¦¤Å¤¯¤ê
GREENCOLLAR¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ç¤¢¤ëÅÌÚÍ´²ð»á¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÆüËÜÉÊ¼ï¤Î¤Ö¤É¤¦¤Ï¹ñÆâ³°¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤¬¡¢ÂçÎÌÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ëÇÀ²È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¼ûÍ×»þ´ü¤ËÊÐ¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¹ñÆâ¾ÃÈñ¤¬9³ä°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£°ìÊý¤Ç´Ú¹ñ¤äÃæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤è¤ê¤â¹¤¤À¸»ºÌÌÀÑ¤ò»ý¤Á¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¥á¥¤¥ó¤Ï´Ú¹ñ»º¡¢Ãæ¹ñ»º¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
»°°æÉÔÆ°»º¥°¥ë¡¼¥×¤Î»ö¶ÈÄó°ÆÀ©ÅÙ¡ÖMAG!C¡×¤«¤éÃÂÀ¸¤·¤¿³ô¼°²ñ¼ÒGREENCOLLAR¤Ï¡¢ÉÊ¼ï³«È¯¤«¤éÀ¸»º¡¢ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤¤Ë¹Ô¤¦¿âÄ¾Åý¹ç·¿¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÇÀ¶È¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÇÀ¶È¤Ë¤Ï´×»¶´ü¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¿Í¤ò¸ÛÍÑ¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢ÂçÎÌÀ¸»º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼è¤é¤ì¤¿»Üºö¤¬¡¢ÆüËÜ¤È¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÆóµòÅÀÀ¸»º¤À¡£µ¨Àá¤¬µÕ¤ÎÆóµòÅÀ¤Ç¤Ö¤É¤¦¤òºÏÇÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌÇ¯¤Ç¤ÎÀ¸»º¤È½¾¶È°÷¤Î°ÂÄê¸ÛÍÑ¤ò¼Â¸½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢µ»½Ñ½¬ÆÀ¤Î¹âÂ®²½¡¢À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¡¢¤½¤·¤ÆËÌÈ¾µå¤Ç¥Ö¥É¥¦¤¬¶¡µë¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´ü¤Ë»Ô¾ì¤òÆÈÀê¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¡û¢£¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤È¤¤¤¦Æ¯¤Êý¤òÄó°Æ
GREENCOLLAR¤Î¼Ò°÷¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼ý³Ï´ü¤¬½ª¤ï¤ë¤È¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÀ¸»º¤ò¹Ô¤¦¡£Ç¯¤Ë2²óÀ¸»º¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ»½Ñ¤Î½¬ÆÀ¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ®¤¯¤Ê¤ê¡¢1¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÀ¸»ºÀ¤¬Ã±½ã¤ËÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»î¤ß¤À¡£¤½¤ó¤Ê¿·¤¿¤ÊÆ¯¤Êý¤ÈÊë¤é¤·Êý¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤ËÂ¿¤¯¡¢¼Ò°÷¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï29.1ºÐ¡£²»³Ú³èÆ°¤ÈÇÀ¶È¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤Ê¤ÉÀ¸¤À¸¤¤ÈÆ¯¤¯¿Íºà¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î¤Ö¤É¤¦Èª¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¡Ö¶Ë½Ü¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤¹¤ëGREENCOLLAR¤Î¼Ò°÷
¼ÒÌ¾¤Î¡ÉGREENCOLLAR¡È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¤Ç¤â¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆ¬¤ÈÂÎ¤È´¶À¤ò»È¤¦¡×¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤È¤·¤Æ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÄó°Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ¤â±¿±Ä¤·¡¢¹â¹»À¸¸þ¤±¤ÎÇÀ¶ÈÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅÔ»Ô¤ÈÃÏÊý¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÈÀ¸»º¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤°³èÆ°¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¶Ë½Ü¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¡£»³Íü¤È¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÂÀÍÛ¤Î¸÷¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÍá¤Ó¤Æ¡¢¿Í¤Î¼ê¤ÇÃúÇ«¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ê¤Ö¤É¤¦¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏEC¥µ¥¤¥È¤äÉ´²ßÅ¹¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ºÆÀ¸»æ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤âÆÃÄ§Åª¤À¡£
¡û¢£½ÂÃ«¤È¤¤¤¦ÅÔ²ñ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¤Ö¤É¤¦¼í¤êÂÎ¸³
º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ïà¥¯¥í¥Ã¥·¥ó¥°(¸òº¹)á¡£¤¢¤Þ¤ê´é¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ÃÈñ¼Ô¤ÈÀ¸»º¼Ô¡¢¤ª¸ß¤¤Ìµ´Ø¿´¤ÊÅÔ»Ô¤ÈÇÀÂ¼¡¢±ó¤¤¹ñ¤ÎÆüËÜ¤È¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ò½ÂÃ«¤È¤¤¤¦ÅÔ²ñ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¸ò¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÇÀ¶È¤Î¤³¤È¡¢À¸»º¼Ô¤Î¤³¤È¡¢³ô¼°²ñ¼ÒGREENCOLLAR¤Î¤³¤È¡¢¡Ö¶Ë½Ü¡×¤È¤¤¤¦¤Ö¤É¤¦¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥È¥¢Æâ¤Ç¤Ï¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¼ý³ÏÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¹¥¤¤Ê¤Ö¤É¤¦¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Å¤¯¤ê¡¢¥ï¥¤¥ó¤ä¥Þ¥Ì¥«¥Ï¥Ë¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿»³Íü¤ä¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖEMMÉ(¥¨¥ó¥á)¡×¤ä¡Öpatisserie code(¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¥³¡¼¥É)¡×¤È¤¤¤¦ÍÌ¾¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¶Ë½Ü¡×¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï9·î23Æü(²Ð¡¦½Ë)¤Þ¤Ç¡£MIYASHITA PARK North 2F¡¢THE [ ] STORE(¥¶¡¦¥¹¥È¥¢)¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¡£
²Ã¼£²° ¿¿Èþ ¥¨¥ó¥¿¥á·Ï¥é¥¤¥¿¡¼¡£¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è½Ð±é¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Æü´Ú¥¢¥¤¥É¥ë¹¥¤¤¬¹â¤¸¤Æ¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¤âÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¡£¸½ºß¤ÏÉã¿Æ¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÏ°è¶¦À¸¼Ò²ñ¤Ø¶½Ì£¤ò»ý¤Á¼¹É®¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³ÈÂçÃæ¡£¢§¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª▶ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¡û¢£ÆüËÜ¤È¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÆóµòÅÀÀ¸»º¤Ç¼Â¸½¤¹¤ëÄÌÇ¯¡È½Ü¡É¤Î¤Ö¤É¤¦¤Å¤¯¤ê
GREENCOLLAR¤ÎÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ç¤¢¤ëÅÌÚÍ´²ð»á¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿ÆüËÜÉÊ¼ï¤Î¤Ö¤É¤¦¤Ï¹ñÆâ³°¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¤¬¡¢ÂçÎÌÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤ëÇÀ²È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¼ûÍ×»þ´ü¤ËÊÐ¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤Ë¹ñÆâ¾ÃÈñ¤¬9³ä°Ê¾å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£°ìÊý¤Ç´Ú¹ñ¤äÃæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤è¤ê¤â¹¤¤À¸»ºÌÌÀÑ¤ò»ý¤Á¡¢¥¢¥¸¥¢¡¦¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¥á¥¤¥ó¤Ï´Ú¹ñ»º¡¢Ãæ¹ñ»º¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÇÀ¶È¤Ë¤Ï´×»¶´ü¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¿Í¤ò¸ÛÍÑ¤·¤Ë¤¯¤¯¡¢ÂçÎÌÀ¸»º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼è¤é¤ì¤¿»Üºö¤¬¡¢ÆüËÜ¤È¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÆóµòÅÀÀ¸»º¤À¡£µ¨Àá¤¬µÕ¤ÎÆóµòÅÀ¤Ç¤Ö¤É¤¦¤òºÏÇÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÄÌÇ¯¤Ç¤ÎÀ¸»º¤È½¾¶È°÷¤Î°ÂÄê¸ÛÍÑ¤ò¼Â¸½¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢µ»½Ñ½¬ÆÀ¤Î¹âÂ®²½¡¢À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¡¢¤½¤·¤ÆËÌÈ¾µå¤Ç¥Ö¥É¥¦¤¬¶¡µë¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´ü¤Ë»Ô¾ì¤òÆÈÀê¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÍøÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£
¡û¢£¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤È¤¤¤¦Æ¯¤Êý¤òÄó°Æ
GREENCOLLAR¤Î¼Ò°÷¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¼ý³Ï´ü¤¬½ª¤ï¤ë¤È¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÀ¸»º¤ò¹Ô¤¦¡£Ç¯¤Ë2²óÀ¸»º¤¹¤ë¤³¤È¤Çµ»½Ñ¤Î½¬ÆÀ¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬°µÅÝÅª¤ËÂ®¤¯¤Ê¤ê¡¢1¿ÍÅö¤¿¤ê¤ÎÀ¸»ºÀ¤¬Ã±½ã¤ËÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»î¤ß¤À¡£¤½¤ó¤Ê¿·¤¿¤ÊÆ¯¤Êý¤ÈÊë¤é¤·Êý¤Ë¶¦´¶¤·¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤ËÂ¿¤¯¡¢¼Ò°÷¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤Ï29.1ºÐ¡£²»³Ú³èÆ°¤ÈÇÀ¶È¤òÎ¾Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤Ê¤ÉÀ¸¤À¸¤¤ÈÆ¯¤¯¿Íºà¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤Î¤Ö¤É¤¦Èª¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¡Ö¶Ë½Ü¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤¹¤ëGREENCOLLAR¤Î¼Ò°÷
¼ÒÌ¾¤Î¡ÉGREENCOLLAR¡È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥«¥é¡¼¤Ç¤â¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¡ÖÆ¬¤ÈÂÎ¤È´¶À¤ò»È¤¦¡×¿·¤·¤¤¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤È¤·¤Æ¤Î¥°¥ê¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ´Ñ¤ÎÄó°Æ¤À¤È¤¤¤¦¡£¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢ÃÄÂÎ¤â±¿±Ä¤·¡¢¹â¹»À¸¸þ¤±¤ÎÇÀ¶ÈÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÅÔ»Ô¤ÈÃÏÊý¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤ÈÀ¸»º¼Ô¤ò¤Ä¤Ê¤°³èÆ°¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¶Ë½Ü¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥é¥ó¥É¡£»³Íü¤È¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÂÀÍÛ¤Î¸÷¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÍá¤Ó¤Æ¡¢¿Í¤Î¼ê¤ÇÃúÇ«¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¹âÉÊ¼Á¤Ê¤Ö¤É¤¦¤Ç¡¢¸½ºß¤ÏEC¥µ¥¤¥È¤äÉ´²ßÅ¹¤Ê¤É¤ÇÈÎÇä¡£¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ø¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ºÆÀ¸»æ¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤âÆÃÄ§Åª¤À¡£
¡û¢£½ÂÃ«¤È¤¤¤¦ÅÔ²ñ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¤Ö¤É¤¦¼í¤êÂÎ¸³
º£²ó¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ïà¥¯¥í¥Ã¥·¥ó¥°(¸òº¹)á¡£¤¢¤Þ¤ê´é¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¾ÃÈñ¼Ô¤ÈÀ¸»º¼Ô¡¢¤ª¸ß¤¤Ìµ´Ø¿´¤ÊÅÔ»Ô¤ÈÇÀÂ¼¡¢±ó¤¤¹ñ¤ÎÆüËÜ¤È¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ò½ÂÃ«¤È¤¤¤¦ÅÔ²ñ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ç¸ò¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÊý¤ËÇÀ¶È¤Î¤³¤È¡¢À¸»º¼Ô¤Î¤³¤È¡¢³ô¼°²ñ¼ÒGREENCOLLAR¤Î¤³¤È¡¢¡Ö¶Ë½Ü¡×¤È¤¤¤¦¤Ö¤É¤¦¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥È¥¢Æâ¤Ç¤Ï¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤Î¼ý³ÏÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¹¥¤¤Ê¤Ö¤É¤¦¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Å¤¯¤ê¡¢¥ï¥¤¥ó¤ä¥Þ¥Ì¥«¥Ï¥Ë¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿»³Íü¤ä¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÎÆÃ»ºÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢¤µ¤é¤Ë¡ÖEMMÉ(¥¨¥ó¥á)¡×¤ä¡Öpatisserie code(¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¥³¡¼¥É)¡×¤È¤¤¤¦ÍÌ¾¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¡Ö¶Ë½Ü¡×¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï9·î23Æü(²Ð¡¦½Ë)¤Þ¤Ç¡£MIYASHITA PARK North 2F¡¢THE [ ] STORE(¥¶¡¦¥¹¥È¥¢)¤Ë¤Æ³«ºÅÃæ¡£
²Ã¼£²° ¿¿Èþ ¥¨¥ó¥¿¥á·Ï¥é¥¤¥¿¡¼¡£¥Æ¥ì¥Ó»ï¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è½Ð±é¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Æü´Ú¥¢¥¤¥É¥ë¹¥¤¤¬¹â¤¸¤Æ¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¤âÂ¿¤¯¼ê³Ý¤±¤ë¡£¸½ºß¤ÏÉã¿Æ¤¬Ç§ÃÎ¾É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃÏ°è¶¦À¸¼Ò²ñ¤Ø¶½Ì£¤ò»ý¤Á¼¹É®¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³ÈÂçÃæ¡£¢§¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª▶ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é