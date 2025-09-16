とろサーモンの久保田かずのぶが１５日、テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」で、自身の最高齢ファンからかけられた恐怖コメントを紹介。ウエストランド井口浩之を爆笑させた。

この日は「シニアが選ぶ『今、面白い芸人ランキング』」として、６０歳以上のシニア世代に面白い芸人アンケートを採り、その結果を紹介した。

その中で、最高齢のファンは何歳？と聞かれた久保田が「ぼくははっきりいます。７５歳の方」とキッパリ。「中川家さんの電車ツアーに行かせてもらった時で、ぼくは車内で盛り上げる役。休憩で外に出たときに、着物を着た、上品な美しい方が。言い方悪いがヤクザ映画とかに出て来そうな雰囲気の方」と、迫力ある和服美人が声をかけてくれたという。

その頃、久保田は「上沼さんともめてたとき」とＭ−１直後に、上沼恵美子と騒動があったときだったといい、７５歳の女性ファンは「いろいろ大変ね、でも頑張りなさい」と励ましてくれたという。

久保田は「今できることはなんだろうって思ってるんですけどね」と思わず弱音を口にしたところ、その女性ファンが「ギュッと抱きしめてくれて、耳元で『やっちまったらいいんですよ』って」とささやいたという。

震え上がった久保田に、井口は「本当のヤクザ映画の人じゃないですか」と驚いていた。