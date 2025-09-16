プロ麻雀リーグ「Mリーグ」2025-26シーズンの開幕式が9月15日に行われた。今シーズンから1チーム増え、全10チームになったが、開幕式では各チームがフラッグを持ちながら入場。昨シーズン、最下位に終わったBEAST Xだが、新加入でキャプテンを務める東城りお（連盟）、3年目を迎える中田花奈（連盟）の入場シーンにファンからは「女子のビジあるがすごい」と歓喜の声が飛んだ。

【映像】早くも注目！東城＆中田の最強ビジュアル2トップ

BEAST Xは昨シーズン、参戦2年目だったがレギュラーシーズンで大きく負け越し、2年連続でセミファイナルシリーズ進出ならず。レギュレーションにより選手の入れ替えを迫られると、リーダー・猿川真寿、菅原千瑛（連盟）という2選手との契約を満了し、オーディションを勝ち抜いた下石戟（協会）、さらにかつてセガサミーフェニックスでプレーした東城をドラフトで指名した。

生まれ変わったチームで初のレギュラーシーズン突破、さらには優勝まで目指すBEAST Xだが、各チームの入場シーンで際立ったのはグラビアでも活躍する東城、元アイドルの中田という美女雀士の2トップ。東城はフラッグを持って先頭で入場、中田も会場のファンに笑顔で手を振ると、視聴者のコメント欄は「りおかわいすぎる」「天使かなりんきたー」「女子のビジュアルがすごい」「仕上がってるな」で埋め尽くされていた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

