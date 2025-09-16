【明治安田J1リーグ】鹿島アントラーズ 3ー0 湘南ベルマーレ（9月13日／メルカリスタジアム）

【映像】空中での顔面衝突の瞬間

顔面にヘディングを浴びて流血する痛々しいシーンが発生。ファンからは心配の声があがった。

J1リーグ第29節で鹿島アントラーズと湘南ベルマーレが対戦。その33分のことだ。

鹿島のGK早川友基がゴールキックを大きく蹴り、FW鈴木優磨と湘南のMFゼ・ヒカルドが反応。両者が空中でのヘディングを試みると、鈴木の顔面にゼ・ヒカルドの頭が直撃。鈴木は倒れ込み、顔を押さえていた手には血が付着していた。

解説・松原良香氏は「もしかしたら鼻かもしれませんね。あれだけの勢いで行ったので、もしかしたら折れているかもしれません。血が出ていましたよね」とコメントした。

ファンもABEMAのコメント欄やSNS上でリアクション。「優磨大丈夫か？」「顔面にヘディングくらったぞ」「優磨鼻血大丈夫かな」「鼻血か」と心配の声を寄せた。

鈴木は医療スタッフの治療を受け、鼻にテーピングを巻いて立ち上がった。その一方、ゼ・ヒカルドも頭部にテーピングを巻く。両者は握手をかわし、無事にピッチに戻った。

なお、試合は鹿島が3ー0で勝利。首位と勝点で並ぶ2位に浮上した。

（ABEMA de DAZN／Jリーグ）