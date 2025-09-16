元人気セクシー女優、霜月るなが16日までにYouTubeチャンネルを更新。これまでメインとしていたチャンネル「霜月るなの負けRUNA TV」を閉鎖したことを報告した。

霜月は今回、かつて使っていたチャンネル「しもるなTV」を久しぶりに更新。「負けRUNA TV」を閉鎖したことを報告し、「いろいろとあるんですけれど、話し合った結果、そこに行き着いた」「こういう形になってしまいました、すみません」と詫びた。

閉鎖した理由について詳細は明かさなかったが「世の中、いろんなことがあるよなって、めっちゃ思います。まあでもそれって結局、何事も自分が選んでそうなってしまったということ。悲しいこととかがあったとしても『自分が選んでそうなったと思うと仕方ないよね』と思えるように最近は成長しました」と意味深長に語り、「前に（チャンネルに）出てくれはった私のお友達とかゲストさんやら、もし共演してくださるなら是非、共演してください！」と呼びかけた。

霜月は、松本が開催した16年の大阪での飲み会に参後、これまで松本をめぐる「週刊文春」の記事については、その一部内容を「デタラメな記事」「嘘だらけの記事」などと主張してきた。その後も具体的に同誌記事に反論したり、松本が名誉毀損（きそん）されたとして訴訟を起こした後は、松本を応援する発言をするなどしてきたことで知られる。7月7日をもってセクシー女優を引退。キャンギャル、DJ、アーティストなどとしてマルチに活躍している。