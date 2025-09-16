ロックバンドUVERworldのボーカルTAKUYA∞が、16日までにインスタグラムを更新。ロックバンドONE OK ROCKのライブにサプライズ出演したことに言及した。

TAKUYA∞は14日、大阪・ヤンマースタジアム長居で行われたONE OK ROCKのツアーファイナル公演のアンコールでサプライズゲストとして登場。この日はB'zの稲葉浩志もサプライズ出演しファンを驚かせた。ワンオクのTakaはライブ後に更新したインスタグラムで「こんな大きな背中と大きな器をもつ大先輩二人に助けてもらえる僕は本当に幸せ物です。それもこれもワンオクロックとファンのおかげです。感謝と愛しかないJAPANツアーだった、、、みんな本当にありがとう。全部まとめて心から愛してる」と感謝をつづっていた。

TAKUYA∞はストーリーズで、自身が登場したステージの動画をアップして「こんなきっかけで俺達がステージで一緒に歌うのなんて、これが最後で良いに決まってる」と書き出し、「きっとボロボロで傷だらけで満身創痍の時にこそロックバンドは輝く あの日が最高だったって忘れられない そんな日があるから最低な未来を乗り越えていける」と思いをつづった。

続く投稿では「俺が歌いに行った事で怒ってる人達もいるけど」と一部のコメントに言及し、「お前ら本当にUVERworld好きなんだな ありがとう もっと良いステージ見せてやるからな」と呼びかけた。