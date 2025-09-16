MISIAが、2025年9月15日に東京・NHKホールにて＜MISIA SOUL JAZZ FUNK CITY＞を開催した。

＜MISIA SOUL JAZZ＞はMISIAの名曲たちをスペシャルバンドと共に生演奏のジャズアレンジでお届けするライブシリーズ。MISIAの比類なきボーカルをジャズの名手たちとともに堪能するスペシャルなプログラムは、2017年にスタートして以来、ファンに愛され続けている。2024年の山梨県・河口湖ステラシアターでの開催以来約1年ぶりの開催となる今回は、＜MISIA SOUL JAZZ FUNK CITY＞と題して、東京・NHKホールにて2回公演を行った。世界的トランペット奏者の黒田卓也率いる豪華なバンドメンバーと共に1日限りのスペシャルなステージを届けた。

公演のフロントアクトとして、ミュージカルでも活躍している舞台俳優・斎藤瑠希が登場。「My Favorite Things」を披露し会場を大いに盛り上げた。そしていよいよMISIAの登場。ゴールドの煌びやかな仮面をつけた衣装で登場し、「CASSA LATTE」を披露した。歌い終わりにMISIAが仮面を取ると、会場からは大きな歓声が上がった。

MCでバンドメンバーの紹介をした後、ライブでは初披露となる「SERENDIPITY」や米倉利紀作詞作曲の「LOVED」などを披露すると、会場はたちまちロマンティックな雰囲気に包まれた。続いて、観客とのコールアンドレスポンスから始まった「めくばせのブルース」では、力強い歌声に観客も立ち上がり大きな盛り上がりを見せた。そして、ラストにはこの日だけのスペシャルなジャズアレンジで5月28日にリリースしたアルバム『LOVE NEVER DIES』から「LOVE NEVER DIES」、そして湖池屋ポテトチップスのCMソングとしてもオンエア中の「明日晴れるといいな」を続けて披露し本編を締めくくった。

アンコールでは「Itʼs just love」「Everything」をジャズアレンジで歌い上げ、優しい歌声に会場が包まれながらライブが終演した。

さらにアンコールのMCでは、来年2026年に星空のライブシリーズ第13章となる＜STARTS presents MISIA 星空のライヴ XIII GRAND HORIZON＞の開催がサプライズ発表された。2026年1月から5月にかけて行われる全国アリーナツアーとなるこのツアー、チケットなどの詳細は後日発表となるので期待して待ちたい。

今回の＜MISIA SOUL JAZZ FUNK CITY＞は、アンコールを含む全15曲を披露、昼夜2回公演で約7,000人を動員した。

写真◎三浦憲治、永井峰穂（アシスタント）

◾️＜MISIA SOUL JAZZ FUNK CITY＞ 日時：2025年9月15日（月・祝）

1st stage 開場13:30 / 開演14:30

2nd stage 開場18:00 / 開演19:00

会場：東京・NHKホール

チケット料金：全席指定14,500円（税込）

特設サイト：https://misiasp.com/souljazzfunkcity2025/ ◆セットリスト

M01 CASSA LATTE

M02 来るぞスリリング

M03 真夜中のHIDE-AND-SEEK

M04 LADY FUNKY

M05 The Best Of Time（1st）/ 運命loop（2nd）

M06 SERENDIPITY

M07 変わりゆくこの街で

M08 LOVED

M09 めくばせのブルース

M10 Call me Love me

M11 Butterfly Butterfly

M12 LOVE NEVER DIES

M13 明⽇晴れるといいな

M14 Itʼs just love

M15 Everything

◾️＜STARTS presents MISIA 星空のライヴ XIII GRAND HORIZON＞ 2026年

1月24日（土）岩手・盛岡タカヤアリーナ

1月25日（日）岩手・盛岡タカヤアリーナ

1月31日（土）大阪・大阪城ホール

2月1日（日）大阪・大阪城ホール

2月7日（土）東京・有明アリーナ

2月8日（日）東京・有明アリーナ

2月21日（土）兵庫・GLION ARENA KOBE

2月22日（日）兵庫・GLION ARENA KOBE

2月28日（土）愛知・日本ガイシホール

3月1日（日）愛知・日本ガイシホール

3月14日（土）神奈川・横浜アリーナ

3月15日（日）神奈川・横浜アリーナ

4月18日（土）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

4月19日（日）北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

5月2日（土）神奈川・Kアリーナ横浜

5月3日（日）神奈川・Kアリーナ横浜

◾️15thアルバム『LOVE NEVER DIES』 2025年5月28日（水）発売

購入：https://VA.lnk.to/LOVENEVERDIESWN

Instagram：https://www.instagram.com/reels/audio/1797031947521326 ○『LOVE NEVER DIES-MISIA ART BOOK-』

完全生産限定豪華盤（CD+200Pアートブック 豪華BOX仕様 ※限定収録曲あり）

\8,200（税込）BVCL-1461〜1462 ○『LOVE NEVER DIES』

通常盤（CD）\3,800（税込）BVCL-1463 ○収録曲（全15曲）

01.フルール・ドゥ・ラ・パシオン ★日本テレビ系アスリート応援ソング

02.CHANGE MY WORLD ★ヤクルト「Y１０００」CMソング

03.LOVE NEVER DIES

04.Be KIND ★スターツグループ企業CMソング

05.はんぶんこ

06.ゆびきりげんまん ★テレビ朝日系ドラマプレミアム｢黄金の刻〜服部金太郎物語〜｣主題歌

07.希望のうた(feat. 矢野顕子)

08.愛をありがとう ★湖池屋「ポテトチップス」CMソング

09.傷だらけの王者(& Rockon Social Club) ★NHKラグビーテーマソング

10.明日晴れるといいな

11.君の願いが世界を輝かす ★東京ディズニーシー®「ビリーヴ！〜シー・オブ・ドリームス〜」日本語版テーマソング ※完全生産限定盤限定収録曲

12.ゆびきりげんまん(SEIKO ver.) ★セイコーグループ企業CMソング ※完全生産限定盤限定収録曲

13.CHANGE MY WORLD (DJ WATARAI Remix)

14.LOVE NEVER DIES (Eric Kupper Remix)

15.フルール・ドゥ・ラ・パシオン(Dimitri From Paris City Pop Remix)