【赤ペン！】広島、巨人で活躍した元投手、川口和久氏（６６）が古巣の球場で元気な姿を見せている。

故郷・鳥取で農作業をする傍ら、６月には巨人ＯＢとして東京ドームのレジェンズシートでナマ解説。と思ったら、今月３日、今度は広島ＯＢとしてマツダスタジアムの始球式を務めていた。

今も両球団のイベントに声がかかるのは、広島の“巨人キラー”だった川口氏を、長嶋茂雄監督が巨人に移籍させたからこそだろう。その誘い方がミスターらしかった。

川口氏がＦＡ宣言した１９９４年オフ、川口氏の広島の家に自ら電話。

「長嶋です。川口くん、ＦＡしたんだって？ 僕と話をしようよ。じゃ、あした、待ってるよ」

それだけ言うと電話をガチャン。川口氏がぼうぜんとしていると、すぐさま側近の人物からまた電話があり、明朝の飛行機のチケットは用意した、昼にホテルオークラへ来てほしい、と告げられた。

その翌日、高級感漂う部屋で一緒にチャーハンを食べながら、長嶋さんは熱心に川口氏を口説いた。

「川口くんは巨人から何勝してるんだっけ？」

「３３勝くらいです」

「ほほお、去年は？」

「４勝ですね」

「そうか。じゃあ、来年のウチは４敗ぶん減るんだな。待ってるからね」

こうして巨人入りした川口氏は９６年１０月６日の中日戦（ナゴヤ球場）で胴上げ投手となる。１１・５ゲーム差をひっくり返して逆転優勝を決め、見事「メークドラマ」の大トリを務めたのだ。

その試合前の朝、長嶋さんはリリーフ投手全員に大号令をかけていた。

「きょう決めるぞ。先発が危なくなったら、最初は木田（優夫）だ。次はゲンちゃん（河野博文）でいくよ。その次は水野（雄仁）。最後を締めるのは、川口、おまえだ」。この宣言通りの継投で勝ち切ったのだった。

長嶋さんと川口氏の間には、こんな逸話もある。９９年のシーズン終盤、広島・江藤智がＦＡ宣言し、横浜（現ＤｅＮＡ）移籍が有力と報道された時のこと。ある日の試合前、長嶋さんは川口氏にこう相談したという。

「江藤、ＦＡして横浜に行くんだって？ ウチにしろよ、ウチに。川口、今すぐ江藤の携帯に電話してそう言ってくれ」

川口氏は苦笑しながら「監督、今（夕方）５時前ですよ」と返答。広島も別の球場でナイターの試合があり、その１時間前だから江藤が電話に出られる時間帯ではない。

ただ、これも長嶋さんの熱意の表れ。その後、江藤も巨人に移籍した。