¡¡£±£³¡¢£±£´Æü¤Ë£Ô£Â£Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Î¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡¦¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÎÀ¤ÂÓÊ¿¶Ñ»ëÄ°Î¨¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â£±£µ¡ó¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¤³¤È¤¬£±£¶Æü¡¢¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÄ´¤Ù¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£³Æü¤Ï¸á¸å£·»þ¡ÁÆ±£±£°»þ£³£°Ê¬¤Þ¤Ç¤¬À¤ÂÓ£±£·¡¦£°¡ó¡Ê´ØÅìÃÏ¶è¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¡¢¸Ä¿Í£±£°¡¦£·¡ó¡££±£´Æü¤ÏÆ±£·»þ£³£°Ê¬¡ÁÆ±£±£°»þ£µ£·Ê¬¤¬À¤ÂÓ£±£¶¡¦£µ¡ó¡¢¸Ä¿Í£±£°¡¦£¶¡ó¤À¤Ã¤¿¡£À¤ÂÓ£±£µ¡ó°Ê¾å¡¢¸Ä¿Í£²·å¤Ï¤È¤â¤Ë¹â¤¤¿ô»ú¡£ÄÌ¾ï¤ÎÅÚÆüÌë¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ä¾ðÊóÈÖÁÈ¡¢¥É¥é¥Þ¤Ê¤É¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¡¡½Ö´ÖºÇ¹â¤Ï£±£³Æü¤¬À¤ÂÓ¡¢¸Ä¿Í¤È¤â¸á¸å£¹»þ£²£´Ê¬¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì£²£±¡¦£¹¡ó¡¢£±£´¡¦£±¡ó¡££±£´Æü¤Ï¤È¤â¤ËÆ±£±£°»þ£´Ê¬¤Ç¡¢£²£±¡¦£µ¡ó¡¢£±£³¡¦£´¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç²ñ½éÆü¤Î£±£³Æü¤Ï¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¹ÃæÍþÍü²Â¤¬£¶°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿½÷»Ò£±Ëü¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤ä¡¢ÆüËÜ¤¬£¸°ÌÆþ¾Þ¤Îº®¹ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼·è¾¡¤Ê¤É¤¬ÊüÁ÷»þ´ÖÆâ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡££±£´ÆüÌë¤Ï¡¢ÆüËÜÀª¤ÏÉÔºß¤Ê¤¬¤é²Ö·Á¼ïÌÜ¤ÎÃË½÷£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤Ê¤É¤¬»þ´ÖÏÈÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡À¤³¦Î¦¾å¤Ï£³£´Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅìµþ³«ºÅ¡£Á°²ó£±£¹£¹£±Ç¯¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢£Ô£Â£Ó¤Ï£¹£·Ç¯¥¢¥Æ¥ÍÂç²ñ¤«¤éÊüÁ÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÐÍ¥¤Î¿¥ÅÄÍµÆó¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡¢º£ÅÄÈþºù¤¬¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£