BTS¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØYOUTH¡Ù¤Î¥¢¥Ê¥í¥°È×È¯Çä·èÄê¡£¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹Çú²»±þ±ç¾å±Ç²ñ·èÄê¤â
BTS¤¬¡¢2016Ç¯9·î7Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ2nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØYOUTH¡Ù¤Î¥¢¥Ê¥í¥°È×¤¬LP2ËçÁÈ¡¢¥«¥é¡¼¥Ð¥¤¥Ê¥ë¡Ê¥¯¥ê¥¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¡Ë»ÅÍÍ¤Ë¤Æ12·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
4th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖFOR YOU¡×¡¢¥Ò¥Ã¥È¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿5th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖI NEED U¡×¡¢6th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖRUN¡×¤Î¥·¥ó¥°¥ë3Ëç¤Ë²Ã¤¨¡¢ÀÄ½Õ¤ÎºÇ¤âÈþ¤·¤¯¤âÀÚ¤Ê¤¤½Ö´Ö¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö²ÖÍÍÇ¯²Ú¡×¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡ÖFIRE¡×Åù¤Î¡¢ÆüËÜ¸ì¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆüËÜ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¡ÖWishing on a star¡×¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¤·¤«Ä°¤±¤Ê¤¤³Ú¶Ê¤òÂ¿¿ô¼ýÏ¿¡£È×ÌÌ¤Ï¥¯¥ê¥¢¥Ñ¡¼¥×¥ëÈ×2ËçÁÈ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸»º¸ÂÄêÈ×¤Ê¤Î¤ÇÁá¤á¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢2015Ç¯12·î8Æü¡¢9Æü¤ËÆüËÜ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ã2015 BTS LIVE¡ã²ÖÍÍÇ¯²Ú on stage¡ä¡ÁJapan Edition¡Áat YOKOHAMA ARENA¡ä¸ø±é¤«¤éÌó10Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë2025Ç¯¤Ë¡ã2015 BTS LIVE¡ã²ÖÍÍÇ¯²Ú ON STAGE¡ä¡ÁJapan Edition¡Áat YOKOHAMA ARENA¡ä¤È¡ã2016 BTS LIVE¡ã²ÖÍÍÇ¯²Ú on stage¡§epilogue¡ÁJapan Edition¡Á¡ä¡ä¤Î¡È²ÖÍÍÇ¯²Ú¥Ä¥¢¡¼¡É±ÇÁü2ËÜ¤òÃÓÂÞharevutai¤Ë¤ÆÇú²»¾å±Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Èà¤é¤Îµ®½Å¤Ç¿ð¡¹¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î´Ö¶á¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÇú²»¡¢»ê¶áµ÷Î¥¤Ç¤Î»ëÄ°¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤É½¾ð¤ÈÌöÆ°´¶¡¢Åö»þ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¿Í¤â¡¢Åö»þ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
◾️¡ØYOUTH¡Ù2LP
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë
¹ØÆþURL¡§https://lnk.to/youthLP2BTS
12¥¤¥ó¥Á¡¦¥¢¥Ê¥í¥°¥ì¥³¡¼¥É¡ÊÀ¸»º¸ÂÄêÈ×¡Ë
ÉÊÈÖ¡§PCJA 00202
»ÅÍÍ¡§¥«¥é¡¼¥Ð¥¤¥Ê¥ë»ÅÍÍ¡§¥¯¥ê¥¢¥Ñ¡¼¥×¥ë
²Á³Ê¡§6,930±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¡¼ýÏ¿¶Ê
¡¦INTRODUCTION¡§YOUTH
¡¦RUN-Japanese Ver.-
¡¦FIRE-Japanese Ver.-
¡¦DOPE-Ä¶¥ä¥Ù¡¼¡ª-¡ÊJapanese Ver¡¥¡Ë
¡¦Good Day
¡¦Save ME-Japanese Ver.-
¡¦¥Õ¥ó¥¿¥ó¾¯Ç¯ÃÄ¡ÊJapanese Ver¡¥¡Ë
¡¦¥Ú¥Ã¥×¥»¡¾Japanese Ver.-
¡¦Wishing on a star
¡¦Butterfly-Japanese Ver.-
¡¦FOR YOU
¡¦µ NEED U¡ÊJapanese Ver¡¥¡Ë
¡¦EPILOGUE¡§Young Forever-Japanese Ver.-
◾️¡ãBTS LIVE ¡ã²ÖÍÍÇ¯²Ú on stage¡ä¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥é¥¤¥Ö¥Ï¥¦¥¹Çú²»±þ±ç¾å±Ç²ñ¡ä
¢¨ËÜ´ë²è¤ËBTS¥á¥ó¥Ð¡¼ËÜ¿Í¤¿¤Á¤ÎÅÐÃÅ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
2025Ç¯11·î12Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢13Æü¡ÊÌÚ¡Ë
Ãë¸ø±é¡§³«¾ì14:00 / ³«±é14:30
Ìë¸ø±é¡§³«¾ì18:30 / ³«±é19:00
¢¡²ñ¾ì
harevutai ¡ÊÅìµþÅÔËÅç¶èÅìÃÓÂÞ1-19-1HarezaÃÓÂÞharevutai¡Ë
¢¡¥Á¥±¥Ã¥È
Á°ÊýÃåÀÊ»ØÄêÀÊ¡ÊÆÃÅµÉÕ¡Ë 7,500±ß(ÀÇ¹þ)
¸åÊýÎ©¤Á¸«¼«Í³¡¡ 5,000±ß(ÀÇ¹þ)
¢¨ÅöÆü1¥É¥ê¥ó¥¯Âå(600±ß)ÊÌÅÓ¡¡¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä¡¡¢¨³«¾ì¤Ï³«±é¤Î30Ê¬Á°
¢¨ËÜÊÔ¾å±Ç»þ´Ö¡§³Æ²ó¡¢Ìó150Ê¬
¾ÜºÙ¡§https://eplus.jp/bts-202511/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯