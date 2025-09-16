馬場ふみか、ピンクヘアで印象ガラリ「歯ピアスしてる？」「似合いすぎててびっくり」と反響
【モデルプレス＝2025/09/16】女優の馬場ふみかが、16日までに自身のInstagramを更新。ピンクヘアで印象をガラリと変えた姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】馬場ふみか「歯ピアス？」と話題の別人級ショット
馬場はタコスの絵文字を添えて、近況を写した写真を多数公開。鮮やかなピンクのヘアカラーを披露した自撮り写真では、歯ピアス（ティースジュエリー）と思われるものをちらりと見せた“舌ペロ”ショットとなっている。
この投稿に、ファンからは「いろんなふみかちゃんが見れて嬉しい」「ピンク髪似合いすぎててびっくり」「歯ピアスしてる？矯正かな？おしゃれ」「一瞬誰かと思った」「印象変わる！」「可愛い」「新鮮で格好いい」「何でも似合うのすごい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】馬場ふみか「歯ピアス？」と話題の別人級ショット
◆馬場ふみか、ピンクヘア×歯ピアスで大胆イメージチェンジ
馬場はタコスの絵文字を添えて、近況を写した写真を多数公開。鮮やかなピンクのヘアカラーを披露した自撮り写真では、歯ピアス（ティースジュエリー）と思われるものをちらりと見せた“舌ペロ”ショットとなっている。
この投稿に、ファンからは「いろんなふみかちゃんが見れて嬉しい」「ピンク髪似合いすぎててびっくり」「歯ピアスしてる？矯正かな？おしゃれ」「一瞬誰かと思った」「印象変わる！」「可愛い」「新鮮で格好いい」「何でも似合うのすごい」といった声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】