アインシュタイン稲田、生放送で乗っ取り騒動に言及「スッキリしている」「母親にも言われました」
【モデルプレス＝2025/09/16】お笑いコンビ・アインシュタインの稲田直樹が9月16日、TBS系「ラヴィット！」（毎週月曜〜金曜あさ8時）に生出演。Instagramの乗っ取り被害について触れる場面があった。
【写真】アインシュタイン稲田直樹「結婚します」宣言
番組冒頭では、お笑いコンビ・相席スタートの山添寛が、出演前の稲田について「鏡越しに稲田さん見えていたんですけど、0の顔でメイク受けていたんですよ」と説明。続けて、山添が「次、体乗っ取られています」と稲田の様子を乗っ取り被害に絡めてボケると、麒麟の川島明からは「アカウントじゃなくて？（笑）」とツッコミが飛んでいた。すると、稲田は「とにかく心はスッキリしているので！」と笑顔で現在の心境を語っていた。
さらに、川島から「稲ちゃんを乗っ取ってどうすんねん」と言われると、稲田は「間違いない！母親にも言われました。『あんた乗っ取ってどうすんねん』って（笑）」と明かしていた。
稲田については、昨年7月にYouTuberコレコレのチャンネルにて、女性ファンが稲田からダイレクトメッセージにてプライベートな情報や性的な画像を要求されたことを告発。稲田は当時強く否定していたものの、女性側の告発が続き、疑惑が拡散され続ける状態となっていた。9月5日には、犯人が警察に逮捕されたことを報告している。（modelpress編集部）
◆稲田直樹、生放送で乗っ取り被害に言及
