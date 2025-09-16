Hey！ Say！ JUMP薮宏太主演『ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート』4年ぶり再演決定！
Hey！ Say！ JUMP薮宏太が主演のミュージカル『ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート』が4年ぶりに再演されることが決定した。
【写真】新メンバーも！ ミュージカル『ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート』出演陣
人気ミュージカル『ライオンキング』などの作詞を手掛けたティム・ライス、『キャッツ』『オペラ座の怪人』を生み出した作曲家アンドリュー・ロイド＝ウェバーによる、数々の賞を受賞した『ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート』は、ウェストエンドやブロードウェイでの複数回のロングランを含め、世界80か国以上で国際ツアーが行われ、数十万回以上の上演を重ねてきた。
「Any Dream Will Do」「Close Every Door」「There’s One More Angel In Heaven」「Go, Go, Go Joseph」など、ポップスやミュージカルの名曲が数多く登場する、世界で最も愛されるファミリーミュージカルのひとつとなっている。
世界的現象となった本作は、その時代を超える物語、卓越した音楽、ダイナミックな振付、そして「希望」「レジリエンス（たくましさ、困難に負けずに立ち上がる力）」「運命」といった心を高揚させる普遍的なテーマで称賛されている。
2022年、初めて日本版として上演される（※2020年に予定していた公演はコロナ禍により上演中止）と、会場を満たす多彩で底抜けに明るい音楽、ノンストップで繰り広げられるパワフルなパフォーマンスが人々を魅了し、その独特の世界感が「クセになる！」と話題に。この度、約4年の時を経て、待望の再演が決定。日本初演に引き続き、演出はミュージカル『GHOST』(18・21)の演出などを手がけたエネルギッシュでポジティブな演出に定評のあるダレン・ヤップ。
そして、日本初演に引き続き本作の主人公・ジョセフ役をつとめるのは温かみと芯のある歌声が人々を惹きつける薮宏太。多彩なジャンルの音楽が盛り込まれ、新たな挑戦となった本作の主演以降も、『BE MORE CHILL』や『tick,tick...BOOM！』など次々とミュージカル作品での主演をつとめ、今年 10 月には音楽劇『MONDAYS／このタイムループ、まだまだ終わらない!?』への主演も控える薮のさらにパワーアップした姿にも期待が高まる。
ナレーター役には、Wキャストとして、華やかで確かな歌唱力と多彩な表現力に定評のあるシルビア・グラブが日本初演に引き続き出演、ミュージカル『ビートルジュース』での圧倒的な歌声と演技力が記憶に新しい清水美依紗がフレッシュな風を吹き込む。
さらに、ファラオ役には、ミュージカル『スワンキング』で主演をつとめるなど華やかな佇まいで存在感を示す A.B.C‐Z の橋本良亮が新たなメンバーとして名を連ねる。
主演の藪は「4年振りにジョセフの世界で皆さんと再びお会いできることをとても嬉しく思います！ 今でも数々の名曲のメロディ、そしてメッセージを鮮明に覚えています。混沌とした世の中だからこそ、さまざまな困難から希望を見出し前に進んでいくジョセフの姿に感銘を受けていただけるよう精一杯演じさせていただきます。今回は新たなキャストの皆さんと共にさらにパワーアップしたジョセフをお届けできればと思います。劇場でお待ちしております！」と意気込みを寄せた。
ミュージカル『ジョセフ・アンド・アメージング・テクニカラー・ドリームコート』は、2026年6月東京・パルテノン多摩、6月仙台・名古屋、7月岡山・大阪、7月〜8月東京・有楽町よみうりホールにて上演。
