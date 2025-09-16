ロックバンド「SHAZNA」のIZAMさんが2025年9月9日と10日、自身のインスタグラムを更新し、「アーティスト写真」を披露した。

「活動によってヴィジュアルを使い分けてるのさっ」

IZAMさんは9日、「先日、Soloでアーティスト写真を撮影していただいんだっ」と報告。「Soloのテーマはユニセックスユニコーン」「活動によってヴィジュアルを使い分けてるのさっ」とつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、セーラー襟のプルオーバーを着用。明るい髪色で、カラコンをつけ、微笑む姿を披露していた。

この投稿には、「かっこ良くなってる」「目がキラキラしてる」「王子様！」「素敵です」「綺麗」といったコメントが寄せられていた。

また、10日の投稿では「先日のアナザーカット第二弾！」といい、前日と同じ衣装で、下をペロリと出したショットを投稿。「こんな感じはどう？」と投げかけていた。

この投稿には、「魔性です」「尊い〜」「もう美しくてかっこいい」「似合いますね」「めっちゃいい！」といったコメントが寄せられていた。