３月でＮＨＫを退局したフリーの中川安奈アナウンサーが、猫になり切る様子を披露し注目が集まっている。

中川アナは１６日までに自身のインスタグラムで「ねこちゃんになりきってみました」と書き出し、ピンク色のサングラスが付いた猫のかぶりものを付け、ポーズを決めるショットを多数アップ。「番組の衣装です」と明かし、「こんなかぶりものでのテレビ出演は初めてだったんですが、キャラクターになりきってるみたいな不思議な感覚があって なんかいつもよりもテンション高く臨めたかも笑」と撮影を振り返った。番組については「テレビ東京『世界を救う！ワンにゃフル物語 〜柴と三毛と亀梨くん〜』密着１９２時間！猫レスキューｉｎアメリカ＆離島再会犬 いぬねこ大好きなのでひたすらＶＴＲに癒されるひととき 最後は涙でボロボロになっちゃいました ９月１７日(水) よる７時５４分〜９時５４分」と紹介し、「みなさんにもぜひぜひご覧いただきたいです！にゃ」と呼びかけ、投稿を締めた。

この投稿にファンからは「とってもとっても可愛いです」「似合ってます！」「安奈さんかわいいにゃん」などの声が寄せられている。