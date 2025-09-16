米国のドナルド・トランプ大統領は、自身の命令に従い米軍がベネズエラ麻薬密売組織の麻薬運搬船を再び攻撃し、麻薬犯罪者を除去したと明らかにした。

トランプ大統領は15日（現地時間）、自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に「本日午前、私の命令に従って米軍は南方司令部管轄地域ではっきりと確認された非常に暴力的な麻薬密売カルテルと麻薬テロリストに対する2度目の物理的攻撃を実施した」と書き込んだ。

続けて「今回の攻撃は、ベネズエラ出身と確認されたテロリストたちが国際水域（公海）で米国人を中毒に陥らせる致命的な武器である違法麻薬を米国へ運搬していた最中に発生した」とし「3人の男性テロリストを除去し、米軍の被害はなかった」と説明した。

あわせて「この極めて暴力的な麻薬密売カルテルは、米国の国家安全保障、外交政策、核心的利益に脅威を与えている」とし「警告する。米国人を死に至らしめかねない麻薬を運搬する場合、我々はお前たちを追跡する」と付け加えた。

また「これらカルテルの違法行為は数十年間にわたり数百万人の米国人を殺害し、米国社会に破壊的な結果をもたらしてきた」とし「もうこれ以上は許さない」と強調した。

トランプ大統領は、米軍が9月2日にベネズエラ麻薬運搬船を爆撃し、テロリスト11人を除去したと明らかにしていた。しかしベネズエラ政府は、その船舶が麻薬密売組織所属ではないと否認している。