アース・ウィンド＆ファイアーとシンディ・ローパーが、音楽界の功労者を讃える特別番組「グラミー・サルート」にて、新たにその栄誉を受けることが決定した。主催はレコーディング・アカデミーで、過去にはザ・ビートルズやプリンスも選ばれており、今回も豪華な顔ぶれが集結する。



【写真】カッコイイぞ！アース・ウィンド＆ファイアーの番組ポスター

アース・ウィンド＆ファイアーへのトリビュート番組「ア・グラミー・サルート・トゥ・アース・ウィンド ファイアー：ザ・21st・ナイト・オブ・セプテンバー」は、9月21日にCBSで放送され、パラマウント+でも配信予定。ロサンゼルス・フィルハーモニックとの共演で「セプテンバー」「レッツ・グルーヴ」「シャイニング・スター」などの名曲が披露される。スティーヴィー・ワンダー、ジョナス・ブラザーズ、ジョン・バティステ、ジャネール・モネイらがゲスト出演する予定だ。



一方、シンディ・ローパーを讃える「ア・グラミー・サルート・トゥ・シンディ・ローパー：ライヴ・フロム・ザ・ハリウッド・ボウル」は、10月5日に放送。1年間にわたるフェアウェルツアーの締めくくりとなる同番組では、「ガールズ・ジャスト・ワナ・ハヴ・ファン」「イム・アフター・タイム」「トゥルー・カラーズ」などの代表曲が再び輝きを放つ。ジョニ・ミッチェル、シェール、ジョン・レジェンド、シザらが出演し、映像によるトリビュートも交えながら、ローパーの音楽人生を彩る。



（BANG Media International／よろず～ニュース）