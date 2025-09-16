14日に行われた世界陸上女子マラソンで、小林香菜（24=大塚製薬）が2時間28分50秒のタイムで7位入賞を果たした。日本人の入賞は2019年ドーハ大会の谷本観月以来だ。7位入賞は大騒ぎするほどの成績ではないが、2大会連続出場の佐藤早也伽（31=積水化学）は13位。17年ロンドン大会代表で東京五輪では1万メートル代表の安藤友香（31=しまむら）は28位に沈んだ。

この2人は高校や大学時代は駅伝の全国大会に出場し、著名な実業団チームにも所属しているエリートだが、小林は早大本庄高時代は故障もあって目立った成績は残せず、早大では陸上部に入らず「ホノルルマラソン完走会」と登山サークルに所属するマラソン愛好者だった。

「そのマラソン好きは大学3年時に実業団入りを決意し、10社以上にアタックしたものの、陸上部にも入っていない素人を採ってくれるチームはなく、元陸連の長距離・マラソンコーチで大塚製薬の河野匡監督に頼んで拾ってもらった。それが今年1月の大阪国際女子で日本人トップの2位で代表切符を手にしたから、河野監督は『大万馬券が当たったみたいだ』と大喜びした」（陸連OB）

15日の男子マラソンも、3人の日本選手が出場。パリ五輪23位の小山直城（29=ホンダ）は23位、20年の箱根駅伝優勝に貢献した青学大OBの吉田祐也（28=GMOインターネットグループ）は34位。日本勢のトップはフルマラソン2回目で2時間10分53秒でゴールした近藤亮太（25=三菱重工）の11位だった。

前出のOBが言う。

「近藤は大学駅伝の名門順大OBだが、箱根駅伝は4年時に1回走っただけ。それも10区14位。お世辞にも有望選手とは言えない選手だった。その近藤も女子の小林と同じく、三菱重工に押しかけて入部した選手です。押しかけといえば、1992年バルセロナ五輪銀メダルで、次のアトランタ五輪も銅メダルを手にした有森裕子（現・日本陸連会長）も、実績のない無名選手だったが、当時リクルート監督の小出義雄さんに入部を直談判し、やる気だけを買われた。小出さんは『ダメならマネジャーにするつもりだった』と語っていたそうだが、ケタ外れのやる気と努力が彼女を伸ばし、日本女子マラソンでは初の五輪メダルにつながった」

時差がなく湿度の高い気候にも慣れている母国の大会で勝負にならない選手が、外国でメダルに届くわけがない。実績重視の実業団はこれまでのスカウティングを改める時期にきているのではないか。