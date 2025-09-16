台湾出身の俳優、グイ・ルンメイ。『藍色夏恋』（02）での鮮烈なデビューから、現在はベルリン映画祭グランプリ受賞作品『薄氷の殺人』（14）や、カンヌで絶賛された『鵞鳥湖の夜』（19）などで国際的に注目を浴びている存在だ。最新作『Dear Stranger ディア・ストレンジャー』は、『宮本から君へ』(19)などで知られる真利子哲也監督が全編ニューヨークで撮影したヒューマンサスペンスで、ある秘密を抱える妻であり母であるジェーンを繊細に演じている。彼女は人形劇の演出家であり、夫・賢治役の西島秀俊は廃墟研究家という設定で、2人の緊迫した関係が見どころだ。彼女の言葉からは、演じるキャラクターへの深い洞察力が伝わってきた。

©Roji Films,TOEI COMPANY,LTD.

◆◆◆

脚本の全部が好きだったから、出演に迷いはなかった

――この映画への出演を決めた一番の理由を教えてください。

グイ・ルンメイ 出演のオファーを受けるかどうか、実はほとんど迷いはありませんでした。脚本を受け取って読んでみたら、すぐにこの作品をすごく好きになったからです。この脚本には人間と人間の関係が描かれていますが、私の周囲を見渡してみても似たような人間関係はあるし、日常生活の中で人と人とのコミュニケーションがうまく取れないというのは、とても現代的な社会現象ですよね。

真利子監督の脚本の中で好きな点は、人形劇と廃墟を、ある種のメタファーにしていること。つまり人間関係の問題や、人は心の中では何を思っているのかが見えないということを、これらを通して表現しようとしているんですね。

そして、言語というものを捉えようとしているのも好きな点です。たとえ同じ言語を話していても、伝え切れないものはありますよね。言葉は直接的でもあり、非常に曖昧でもある。本当はこう言いたいのに、でもなかなか言えない、ということが描かれている。そういったことを含め、全部が好きで、それでオファーを引き受けました。

――言語といえば、グイ・ルンメイさんは中国語と英語と、さらにフランス語も話すことができるそうですが、この映画の中でもジェーンは中国語と英語を使い分けます。ジェーンのように話している言語の違いによって、少しずつ感情がずれる感じは、ルンメイさん自身もありますか？

グイ・ルンメイ 特にこの5年ほど、時々感じることがあります。例えば自分の心の中ですごく繊細で複雑な気持ちがあって、それを母語で表現しようとしてもなかなか表現し切れないことがある。つまり複雑な感情をピッタリな言葉で表現することは、母語でさえも非常に難しいということを、すごく感じるんです。だから、言葉についてはもっともっと勉強しなければならないと思っています。この映画の中ではジェーンと夫の賢治は、2人にとっての共通言語である英語でコミュニケーションをとっています。しかし、どちらにとっても英語は母語ではないので、2人の間にすごく愛があっても、なかなかお互いの内心の微妙な感情を伝え切れていない。母語でだって難しいんですから、英語では尚更です。

喧嘩したくないから抑えていたものが爆発する

――人形劇や人形が暗喩であることは映画を観るとわかりますが、ジェーンがあそこまで人形劇を愛している理由を、ルンメイさんはどのように捉えましたか？

グイ・ルンメイ 実はそれと、先ほどの言葉の問題は関連があると思っています。言葉というのは、非常に限定的なものですよね。この脚本に私が魅力を感じた理由は、実はそこにもあります。真利子監督はあえて言葉を使わず、人形劇と人形を通して、主人公の心のうちの感情や、考えていること、あるいは言いたいことを表現しようとしている。そこに、私は心から惹かれました。

ジェーンにとって人形と人形劇が大きな存在になったのは、彼女が小さい時に台湾からアメリカに渡ってきて、移民家庭で育ったことが大きいと思っています。差別を受けたというわけではないけれど、アメリカでいろんな苦労を経験したはずで、なかなか人の前では言えないこともあったはずです。口にしたとしても家族も誰も自分の問題を解決してはくれないので、自力で生きていくしかないと悟ってしまった。そういう環境もあって、ジェーンはどこかいつも抑圧されているような人間となり、人形を通して感情を表現するようになった。たとえば、夫の賢治との関係もそうですが、できるだけ喧嘩はしたくないから言いたいこともあえて言わず抑え込んでいて、あとで人形を通して爆発的に表現するんです。

――ルンメイさんの人形劇が素晴らしかったです。習得するのはかなり大変だったのではないですか？

グイ・ルンメイ 人形劇の演出と振り付け指導をするブレア・トーマス先生がいて、彼女とは本当に綿密にコミュニケーションを取りました。練習もそうですが、真利子監督も含めてかなりディスカッションを行いました。やはりジェーンの心の中で抑圧されている感情を、どういう振り付けや芝居をすれば観客――それは映画の中の人形劇の観客と、この映画の観客を両方含めてですが――みんなに伝えることができるのか。その辺はすごく時間をかけて何度も何度も議論をしました。

真利子哲也監督と話したこと

――真利子監督とはジェーンについてどんな話をされましたか？

グイ・ルンメイ まず、ジェーンの過去についてよく話し合いました。たとえば、彼女はいつ頃アメリカに移住してきたのか。ジェーンがどれくらい英語を綺麗に喋れるのかは、移住した年齢と関わってくるのでとても重要ですから。そこで監督と色々議論をして、多分ジェーンは中学生の時に台湾からアメリカに移住して、それで生活が一変したというように設定をしました。

私は英語版の脚本を読んでいたんですが、元々は真利子監督は日本語で脚本を書いていました。すると翻訳された英語の脚本では、「どうしてこのタイミングでこのセリフをこの人物が言うのか、理解できない」ということが時々出てきました。やはり日本語から英語に翻訳する時に、ニュアンスがちょっと変わったり、あるいは抜け落ちていたりするんです。その辺りは真利子監督に確認して、よく話し合いましたが、それは監督が何を語りたいのかを、私としてはきちっと把握しておきたい、という気持ちでした。

――真利子監督ならではの演出の特徴みたいなものがあったら教えてください。

グイ・ルンメイ 現場での真利子監督の演出は、本当に我々役者に自由を与えてくださっていました。さらに特徴的なのは、監督は非常に耳が良いんです。たとえば、全員集まって読み合わせをした時、監督は私たちの声のトーンをものすごく気にしました。セリフの内容よりも、こういう時はこういう口調、こういうトーンで語るということを、細かく判断するんです。今まで現場ではそんなことはなかったので、そこはすごくユニークに感じました。

西島秀俊はなぜプロフェッショナルでジェントルマンか

――なるほど。西島秀俊さんについてもお伺いしたいのですが、ルンメイさんは西島さんを「プロフェッショナルでジェントルマン」と表現されていますが、具体的にどんなところでそれを感じたのかを教えてください。

グイ・ルンメイ 西島さんと今回共演できたのは、本当に光栄なことでした。西島さんはいつどんな場面でも完全に準備万端な状態で現場に臨んでいます。我々役者は準備が十分であれば、非常に柔軟性を持つ演技ができるものです。だから私は現場では、まるで西島さんが作ってくださった広大な遊園地に入ったような気がして、そこで思う存分遊んでいればいいんだと思いました。つまり、私が何をやっても、彼は間違いなく全て受けとめてくれる。しかも、受けとめるだけでなく、スポンジのように吸収して、また返してくれる。だから、西島遊園地に入ってしまったような気がするわけなんですよね。

それに加えて、西島さんは内面の気持ちを表現する力が非常に強くて、エネルギーが沢山ある。だからセリフを言う時の力がすごいんです。私は時々、彼の声だけを聞いていても、そのセリフからすごく力を感じて感動するということがありました。そういうところにプロフェッショナルを感じましたね。

ジェントルマンを感じたのは、私が監督とあるセリフの言葉遣いについてちょっと議論をしていた時、隣にいた西島さんが監督に向かって、「この言葉遣いが、ルンメイさんが演じていて快適ではないと思うのであれば、彼女の気持ちを最大限に尊重するべきです」と提案してくれたことです。私はその時、すごいと思いました。自分のことだけじゃなくて、相手役についてもとても包容力があって、何よりいい芝居を作ろうと一生懸命だからこそ、監督にも提言することができる。そういう意味で、すごくジェントルマンなんです。

本当に好きだという気持ちで臨みたい

――最後に、ルンメイさんが今後役者として目指しているものを教えてください。今までも『鵞鳥湖の夜』など素晴らしい映画にたくさん出ていらっしゃいますが、今回のように国際的なプロジェクトへの意欲もありますか？

グイ・ルンメイ 私は、今までもこれからも、誠意を持った役者になりたいと思っています。どんな作品でも、それに関わっている以上、私は本当にこの作品が好きなんだという気持ちで臨みたい。映画の中では必ず演技をする時に相手がいるわけで、その相手の役者と誠意を持って演技をすることができる。それが私の一番やりたいことだと思うんですね。

そしてもちろん、今後さらに国際的な作品に関わっていきたいと思っています。今回の『Dear Stranger／ディア・ストレンジャー』という作品を通して、私にはたくさんの収穫がありました。非常に視野が広がったような気がしています。だからこれからも合作や海外の作品にも挑戦していきたいですね。

グイ・ルンメイ 桂綸鎂 台湾出身。高校生の時に台北でスカウトされ、『藍色夏恋』（02）でデビュー。フランスへの留学を経て、『GF*BF』（12）で台湾のアカデミー賞こと金馬奨で最優秀主演女優賞を受賞。『言えない秘密』（07）、『密告・者』（10）、『薄氷の殺人』（14）、『鵞鳥湖の夜』（19）などアジア圏の多くの作品に出演する、人気、実力ともに台湾を代表する存在。

『Dear Stranger ディア・ストレンジャー』



STORY

ニューヨークの大学で廃墟の研究をしている日本人の夫・賢治（西島秀俊）と、人形劇団を率いながら親から継いだ便利店を切り盛りしているアジア系アメリカ人の妻・ジェーン（グイ・ルンメイ）。仕事や育児、さらに親の介護に忙殺される中で、息子カイが誘拐されてしまう。事件の背景には、夫婦のある秘密が関係しており、2人は疑心暗鬼になっていく。



STAFF&CAST

監督・脚本：真利子哲也／出演：西島秀俊、ルイ・グンメイ／2025年／日本・台湾・アメリカ／138分／配給：東映／©Roji Films, TOEI COMPANY, LTD.／公開中

Brand： CHANEL

Hair Stylist：Nelson Kuo

Make-up Artist：YAO CHUNMEI

Wardrobe Stylists：

-Fang Chi Lun

-Quenti Lu



（石津 文子／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）