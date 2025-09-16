「俺がすごいなって思ったのは、その借金というのは橋本さんの信用だけで借りてたものだったこと。安置所のお寺には親族は誰もいないから、しょうがなく俺が『一応、話は聞きます』って借金取りの対応もした」

ライバルだった小川直也が明かす、「知られざる橋本真也の借金事情」とは？ 『証言 橋本真也 小川直也、佐山聡、蝶野正洋らが語る破壊王と「1・4事変」の真相』（宝島社）より、かつて「引退」をかけて戦ったこともあるライバル・小川直也氏の章を一部抜粋してお届けする。（全2回の1回目／後編を読む）



2005年に40歳の若さで亡くなった橋本真也氏（写真：時事通信）

2005年7月11日――橋本真也が40歳で死去

橋本が肩をケガして以降、ZERO-ONEの経営状況は悪化。観客動員の低下だけでなく、古巣の新日本をベースにした高額なファイトマネーや、身の丈に合わない金銭感覚で、会社的には坂道を転げ落ちていくような状況だった。また、橋本のプライベートの女性関係の問題などもあり、他の選手やフロント陣とは決定的な溝が生まれてしまっていた。

そしてついに2004年11月25日、橋本はホテルインターコンチネンタル東京ベイで記者会見を開き、多大な負債によるZERO-ONEの活動休止を発表。橋本を除く所属選手たちは、新たに「プロレスリングZERO1-MAX」を設立して再出発することとなった。

「ZERO-ONEの活動休止っていうのは、経営不振ももちろんあるだろうけど、一番の要因は橋本さんがケガで試合ができないってことだったと思うよ。橋本さんのスポンサーだったエレベーター会社の社長は最後まで支援していたはずで、橋本さん自身が負債で苦しんで、どうしようもなくなったという話じゃなかった。結局、体が動かないと試合ができないし、現場ともますます距離が開いちゃって、そこがいちばんキツかったんじゃないかな。

俺のほうは当時、ハッスルとPRIDEの両方に出ていたから忙しくて、自分のことで精一杯だった部分はあるんだけど。橋本さんとは連絡を取ってて、『ハッスルではいつでも待ってますよ』という声がけはさせてもらったんだよ。『体が悪いから、治してからじゃないとまだ無理だ』と言っていたから、こっちは待つことしかできなかった。橋本さんがいつ戻ってきても大丈夫な準備は、ハッスルでずっとしていたよ。変な話、『体一つで来ればいいよ』っていう話はしていたからね」

2005年の春から橋本は再び表舞台にも姿を見せるようになり、復帰に向けて動き出したことを宣言。小川や蝶野からエールが送られ、いよいよ復活間近かと思われた。

しかし、同年7月11日、橋本真也は脳幹出血で急死してしまう。

40歳という若さで、あまりにも突然ファンの前から永遠に姿を消してしまい、マット界は深い悲しみに包まれた。

亡くなった日に知った破壊王の“偉大な”借金事情

「橋本さんが亡くなった時は、本当にびっくりしたし、ショックだった。最初、記者からの電話で『橋本さんが亡くなったっていう噂があるんですけど』というのを聞いて、慌てて俺が橋本さんのケータイに電話したら、案の定、留守電になっていた。それからすぐ、本当に亡くなったという正確な話を聞いた。

結局、その日の晩、橋本さんの遺体は安置所として、どこかのお寺に担がれたんだよ。そこに関係者のなかでは俺とDSEの人間が最初に行ったんだけど、借金取りがいっぱい来ててさ。でも、橋本さんは少し前に離婚してたし、天涯孤独の身だったから、借金を誰からも取れない。

借金の保証人もいなかった。それで車はリースだったから、そのまま車屋さんが持っていって、家は持ち家だと思ってたら借家だった。それで『じゃあ、橋本さんの資産て何があるの？』という話になって、『何もない』ということで、『それはそれでよかった……』と思ったことを覚えてる。

俺がすごいなって思ったのは、その借金というのは橋本さんの信用だけで借りてたものだったこと。安置所のお寺には親族は誰もいないから、しょうがなく俺が『一応、話は聞きます』って借金取りの対応もした。橋本さんは借金が合計で2億〜3億円くらいあったんだけど、借用書の保証人欄に誰の名前も書いてなくて、『橋本真也』としか書かれてないんだよ。

だから『これ、どうしようもないですよね』って借金取りに言った。いちばん借金の額が多かったのは、スポンサーだったエレベーター会社の社長で、1億8000万円くらいあったんだけど、『俺はいらないから』と引いたんで、他の借金取りも引くしかなくなった。その社長もすごい人だと思ったけど、保証人もなしで2億〜3億円借りられた破壊王もすごいなって（笑）」

