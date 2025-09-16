「アディダスオリジナルス x オアシス」限定コレクションがあす17日より発売【全アイテムカット＆価格一覧】
10月に来日するイギリスのロックバンド・OASISと、アディダスオリジナルスがコラボした「adidas Originals x Oasis LIVE ‘25 コレクション」が、あす17日から発売される。
【画像】「adidas Originals x Oasis 」全アイテム＆価格一覧【個別アイテムカットも】
17日よりCONFIRMEDアプリ、ZOZOTOWN アディダス公式ショップにて予約販売を開始するほか、24日からはアディダス ブランドセンター RAYARD MIYASHITA PARKでキャンペーン仕様のウィンドウが登場し、店内にはPOP-UPスペースを展開。コレクションの世界観を存分に体感できる。
日本限定発売のスニーカーと再販となるスニーカーは、17日よりCONFIRMEDアプリにて抽選販売を実施し、24日より一部取扱い店舗でも購入可能。
発売されるのは、アパレルは「3-STRIPES TEE（9900円）」、「JACQUARD JERSEY（1万8700円）」、「BUCKET HAT（8800円）」、「3-STRIPES LS TEE（1万1000円）」、「COACH JACKET（1万9800円）」、「FIREBIRD TT（1万6500円）」、「FIREBIRD TP（1万4300円）」の7種類。いずれも2〜3色展開。
スニーカーは日本限定の「MG MARATHON SPZL（2万2000円）」と「LG ACHILLE SPZL（2万2000円）」が新登場し、先月に発売され即完売したカラー2色も再販売される。
さらに、スタジアムツアー用のマーキングを施した一部商品は、Oasis公式オンライン「Oasis Live ‘25 JAPAN Official Online Store」、「Oasis LIVE ‘25」ツアー会場物販特設先行販売スタンド（詳細は後日発表）でも購入できる。
【画像】「adidas Originals x Oasis 」全アイテム＆価格一覧【個別アイテムカットも】
17日よりCONFIRMEDアプリ、ZOZOTOWN アディダス公式ショップにて予約販売を開始するほか、24日からはアディダス ブランドセンター RAYARD MIYASHITA PARKでキャンペーン仕様のウィンドウが登場し、店内にはPOP-UPスペースを展開。コレクションの世界観を存分に体感できる。
発売されるのは、アパレルは「3-STRIPES TEE（9900円）」、「JACQUARD JERSEY（1万8700円）」、「BUCKET HAT（8800円）」、「3-STRIPES LS TEE（1万1000円）」、「COACH JACKET（1万9800円）」、「FIREBIRD TT（1万6500円）」、「FIREBIRD TP（1万4300円）」の7種類。いずれも2〜3色展開。
スニーカーは日本限定の「MG MARATHON SPZL（2万2000円）」と「LG ACHILLE SPZL（2万2000円）」が新登場し、先月に発売され即完売したカラー2色も再販売される。
さらに、スタジアムツアー用のマーキングを施した一部商品は、Oasis公式オンライン「Oasis Live ‘25 JAPAN Official Online Store」、「Oasis LIVE ‘25」ツアー会場物販特設先行販売スタンド（詳細は後日発表）でも購入できる。