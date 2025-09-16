小泉農林水産大臣は先ほど、来週22日告示の自民党総裁選に出馬する意向を表明しました。近く、正式に記者会見を開き、訴える政策などを明らかにする見通しです。

小泉進次郎 農林水産大臣

「横須賀・三浦の市議県議の皆さん、そして、私を支えていただいている講演会の役員の皆さんに私の意向をお伝えしたのは事実です。これから正式な表明に向けて、関係者、また次、そういった皆さんと一つ一つ積み上げていきたいと思います」

総裁選をめぐり、小泉農林水産大臣はきょう午前の閣議後の記者会見でこのように述べ、出馬する意向を明らかにしました。

また、自らの陣営の責任者となる選挙対策本部長を加藤財務大臣に依頼したことを明らかにしたうえで、「お受けいただいたということで、大変力強く思っている」と述べました。

さらに、総裁選について小泉氏は「党がおかれてる状況は大変厳しい」と強調したうえで、「党内が一つにならなければ野党の協力が得られる環境にはない。大きなことを言うよりもまず党内がしっかりまとまること、そして、みんなが一つになれる環境をつくれるかどうかが非常に重要だ」と述べました。