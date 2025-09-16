南国の花々が奏でる、記憶に残る香り。【カイフレグランス】のパフュームオイルがAmazonに登場！
南国の楽園にいるかのような香りが楽しめる【カイフレグランス】のパフュームオイルがいまならAmazonで買える！
カイフレグランスのパフュームオイルは、美の本質をシンプルさとピュアさに見出し、自然由来成分をベースにした香りの世界を届けるブランドである。プルメリアやピカケ、ガーデニア、ジャスミンなど、南国の楽園を思わせるエキゾチックホワイトフラワーの香りが、パフュームオイルからボディケア、キャンドルまで幅広いアイテムに息づいている。
※セールの詳細および表示価格については、各商品の詳細ページをご確認ください。
新たに加わった「カイ・ローズ」は、従来のローズの概念を覆すような、ゼラニウムやシダーウッドを重ねた爽やかで奥行きのある香りを表現している。定番の「カイ・オリジナル」と重ねて使うことで、あなただけの香りのレイヤーが生まれ、日常に特別な余韻を添える。
すべての製品はヴィーガン処方で、パラベンやサルフェートを使用せず、アロエベラやシアバター、ココナッツ、ビタミンA・C・Eなど肌にやさしい成分を配合。アメリカ製でありながら、リサイクル可能なパッケージにもこだわり、環境への配慮も忘れない。
香りに包まれるひとときが、記憶に残る時間へと変わる。今こそわたしらしく心地よい一日を始めてみてはいかがだろうか。
