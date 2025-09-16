〈「保証人もなしで2億〜3億円借りられた破壊王もすごいなって（笑）」人気レスラーだったのに“資産ゼロ”…ライバル・小川直也（57）が明かす『橋本真也の借金事情』〉から続く

「亡くなった実感というのはあまり感じられなかったんだよ。ケガで欠場してたから、しばらく会ってなかったこともあって、まだどっかで生きてるような気もしてさ」

プロレスラー・橋本真也（享年40）の死から20年……。かつてライバルだった男は「橋本の喪失」をどう振り返るのか？ 『証言 橋本真也 小川直也、佐山聡、蝶野正洋らが語る破壊王と「1・4事変」の真相』（宝島社）より、かつて「引退」をかけて戦ったこともあるライバル・小川直也氏の章を一部抜粋してお届けする。（全2回の2回目／最初から読む）



ライバルだった小川直也氏 ©文藝春秋

◆◆◆

プロレス界にとってなくてはならない人

プロレス界の盟友が、あまりにも突然亡くなってしまった時の気持ちを、小川はこう振り返る。

「もちろん遺体に対面した時には涙が出ましたけど、死因の脳幹出血というのは、トイレで踏ん張ってたらプツンといったみたいなんだよ。それで同じ部屋にいた女性に橋本さんは『救急車！』って叫んで、そのままパタンと一瞬で亡くなったって聞いた。そういう意味では、亡くなった実感というのはあまり感じられなかったんだよ。ケガで欠場してたから、しばらく会ってなかったこともあって、まだどっかで生きてるような気もしてさ。

あと、橋本さんが亡くなったということを受け入れた時、『プロレスはどうなっちゃうんだ？』とは思ったよね。それは当時の記者にも『プロレスはこれから大変なことになる』って話した記憶がある。実際、その後はハッスルもなくなってしまったし、いろんな団体が連鎖反応のようにダメになっていったよね。だから橋本真也っていうのは、プロレス界にとってなくてはならない人だったんだと思うよ。

もちろん、それは俺自身にとっても言えること。俺にとって橋本さんはプロレス界の恩人であるし、大事な仕事のパートナー。橋本さんがいなかったら今の俺はないし、その恩を返したいという思いは強かったね」

橋本が亡くなった2005年の大晦日、小川は「PRIDE男祭り2005」に参戦する。柔道時代から因縁がある吉田秀彦と対戦したが、入場の際、小川は橋本と同じ真っ白いハチマキを頭に締め、橋本のテーマ曲「爆勝宣言」に乗ってリングへ向かった。すると観客からは、PRIDEの会場でありながら、大「ハシモト」コールが巻き起こった。

これこそが小川直也による、亡き盟友・橋本真也へのプロレスラーとしての供養だった。

インタビューの最後、橋本とのいちばんの思い出を聞くと、小川からはこんな答えが返ってきた。

小川直也にとっての「橋本真也」

「デビュー戦や1・4ドーム、『負けたら即引退』など、橋本さんとは何度も闘ったし、OH砲として地方を一緒に回ったり、ハッスルを立ち上げたりとリングの思い出はたくさんある。だけど、そういうものを超えて、俺は夜の会での橋本さんが印象に残ってる。どんな地方に行っても、どんな激しい試合であっても、大会が終わると飲みに行って、ニコニコしながらカラオケを歌ったりしてるんだよ。そっちのほうが橋本真也らしいなって（笑）。もちろんプロレスラーとしても素晴らしいんだけど、結局は素の橋本真也がいちばん面白かったなって、近くにいると感じたから。

ZERO-ONEの巡業で試合後に打ち上げがあると、橋本さんは寿司が大好きだから必ず寿司屋を探すんだよ。小さな街でも繁華街には必ず寿司屋はあるからさ、『よく探してくるな。こんなところまで』と思っていたけど（笑）。そして橋本さんは寿司ネタをいつも4貫ずつ注文して、2貫食いするんだよ。一度に1貫じゃ物足りなくて、一気に2貫ずつ食うのがうまいって言っててさ。『小川も2貫ずつ食ってみろよ、うまいぞ』って言われたけど、『俺は1貫でいいですよ』って断ったけどね（笑）。

橋本さんは、歳は俺より2つ上で、プロレス業界では先輩でもあったからさ、リング上ではパートナーやライバルだったけど、リングを降りたらお兄さんみたいな感覚ではあったよ。

プロレスのことをいろいろ教えてくれたし、巡業のイロハも教えてくれたし。ホントに俺にとっては、すごく楽しくて、面白くて、兄貴みたいな存在だった。

それで一緒にメシを食った時は、二人で猪木さんの悪口を言って笑ったりもしていたよ（笑）。悪口といっても嫌ってるわけじゃなくて、猪木さんが詐欺みたいな話で騙されたこととかを笑い話にして、『そうそう！』『猪木さんも好きだよな〜』って言い合ったりしてね。

どうやったって猪木さんにプロレスでは太刀打ちできないっていうのは、二人ともよくわかってたからさ。猪木さんの愛すべき弱点を指摘し合って、『ここだけは俺たちが勝ってるよな』っていうことを探すっていうね（笑）。

そういう意味では、猪木さんは俺たちのプロレス界の親父だし、俺と橋本さんは悪ガキ兄弟だったのかもしれないな」

小川 直也