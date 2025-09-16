2025年9月15日、世界陸上東京大会、男子マラソンで11位だった近藤亮太 写真／アフロスポーツ

（スポーツライター：酒井 政人）

波乱の幕開けから壮絶なラスト勝負

東京2025世界陸上の3日目（9月15日）はモーニングセッションで男子マラソンが行われた。朝7時30分に号砲が鳴ったレース。前代未聞ともいえるフライングでスタートをやり直す“波乱の幕開け”となると、レース後半は有力選手が次々と脱落した。

30度近い気温のなかでペースは上がらず、40人近くいたトップ集団は中間点を1時間5分19秒で通過した。その後、25km手前で出場選手中2位の2時間3分13秒を持つゲティッチ（ケニア）が腹部を押さえて急失速。35km手前では同3位（2時間3分23秒）のT.タケレ（エチオピア）が途中棄権。さらに35km過ぎには同1位（2時間2分38秒）のD.ゲレタ（エチオピア）がレースをやめた。

有力選手が次々と消え、トップ集団は削られていき、国立競技場には3選手が競り合いながら入ってきた。最後はA.ペトロス（ドイツ）にA.シンブ（タンザニア）が追いついたかたちでほぼ同時にゴールテープへ飛び込んだ。

両者は2時間9分48秒の同タイム。写真判定の大接戦をシンブが制した。3位はI.アウアニ（イタリア）で2時間9分53秒だった。

日本勢は近藤の11位が最高

日本勢は3人とも中間点まで先頭集団でレースを進めた。そのなかで終盤まで揺さぶりに対応したのが2度目のマラソンとなる近藤亮太（三菱重工）だった。

腕時計をつけずに、「自分が楽に感じるペースをひたすら続けよう」と細かなペースチェンジに反応せずに、自分の感覚を重要視した。

31km付近で先頭集団に引き離されたが、「ここでつかなきゃ、この先の人生で悔いが残る」と踏ん張った。苦しいなかでも、冷静にコースの最短ルートを選んで、トップ集団に復帰。メダルと入賞が見える位置でレースを進めた。

しかし、38km付近から徐々にトップ集団との差が開いていく。日本勢12年ぶりとなる入賞は厳しい状況になったが、近藤は最後まで力強い走りを披露。2時間10分53秒の11位ながら、両手を広げて、ゴールに飛び込んだ。

「20kmくらいから脚がきつくて、何回も離れそうになったときに、耳が割れるような声援が背中を押してくれました。あきらめそうになったときには、いろんな人の顔が浮かんで、『1つでも前へ』を徹底して、最後は『自分に勝とう』と思ってゴールを目指しました。2回目のマラソンでここまで戦えた。マラソン人生は始まったばかりだと思うので、ロス五輪を目指して、日本を引っ張っていくような選手になりたいです」

初マラソン日本最高の2時間5分39秒（日本歴代5位）を打ち立てた大阪マラソンに続き、夏の世界大会でも大健闘。順大時代は箱根駅伝10区14位とさほど活躍できなかった男が“日本のエース”に駆け上がろうとしている。

小山直城は23位、吉田祐也は34位

パリ五輪代表の小山直城（Honda）は、「太腿が硬くなってきて、手もしびれるような感じがあった」と30km手前で先頭集団から脱落。その後は苦しいレースになったが、「自分が競技をしているなかで一番の声援をいただいて、最後まで走りきれたかなと思います」と2時間13分42秒の23位でフィニッシュした。

「もっと終盤まで先頭集団に絡みたかった」という小山。パリ五輪と同じ順位でゴールを迎えたが、「レース内容はパリ五輪より少しは成長できたかなと感じています」と話した。

2年連続で日本代表を経験しても、まだまだ道半ばだ。

「もっと力をつけて、日本代表のユニフォームを着て勝負していきたい。来年のアジア大会も出場したいので、まずは今冬のマラソンで記録、順位をしっかり確保したいと思っています」

日本歴代3位の自己ベスト（2時間5分16秒）を持つ吉田祐也（GMOインターネットグループ）は「暑さに関しては全く問題なかった」というが、「脚を使ってしまった感じです」と25km過ぎに先頭集団から引き離された。

「給水時や微妙な下りでペースが上がりました。うまく対応しているつもりでも、少しずつダメージが蓄積された感じです」

前半から集団のペースアップをうまく処理できず、後半も立て直すことができない。青学大勢として初の世界大会代表として注目を浴びたが、2時間16分58秒の34位という結果に終わった。

「練習は妥協なく積めたと言い切れますし、世界大会の雰囲気に呑まれた感じもありませんでした。でも、どこか心のなかで自信がないような走り方をしてしまった。原因はよく分からないですけど、冷静さに欠けていたのかもしれません」

男子は出場者88人中22人が途中棄権した。前日の女子同様に過酷なレースになったが、日本勢の暑熱対策はうまくいったといえるだろう。だからこそ、世界と勝負する“実力”が不足していたような気がしている。

